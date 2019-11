Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichterfest mit Gespenstertunnel im Kindergarten

Ein spektakuläres Lichterfest feierte der Kneipp-Kindergarten in Stützerbach. Am Samstag war das gesamte Gelände illuminiert. Feuerschalen und Schwedenfeuer brannten. Kinder und Eltern sollten auf die gemütliche Zeit eingestimmt werden. Dafür fällt die Weihnachtsfeier weg, sagte Leiterin Hanka Zoschke. Lasse und Colin wagten sich in den Gespenstertunnel. Auch gab es einen Workshop mit Schatten- und Lichtspielen und den Verkauf von Gelee, Likör und Saft, was die Kinder mit zubereitet haben.