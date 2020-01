Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lindenbergpläne gehen in die Umsetzungsphase

Ilmenau. Nach der Einigung auf einen grundsätzlichen Fahrplan für die touristische Entwicklung des Ilmenauer Lindenbergs, werden in den kommenden Wochen die Details geplant. So geht es etwa darum, für die im Paket enthaltenen Mountainbikestrecken einen konkreten Verlauf zu finden, sagte am Dienstag Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung. Dazu wird es Begehungen mit Vertretern des Sport- und Betriebsamts sowie Vereinen und Interessengemeinschaften geben.

Parallel dazu soll nach Fördermöglichkeiten gesucht werden. Dafür will sich die Stadtverwaltung Unterstützung von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen ins Boot holen. „Bisher war es eine Stärke von Ilmenau, Förderungen für Maßnahmen zu verwenden“, schätzte Schultheiß ein. Eventuell müsse dann auch mal ein Vorhaben zurückgestellt werden, bis ein geeignetes Programm gefunden ist. Die fachliche Begleitung hält der Oberbürgermeister für sinnvoll, da es sich bei dem Vorhaben am Lindenberg um ein sehr spezielles handle. Auf Nachfrage versicherte Daniel Schultheiß, dass man auch die Befürchtungen und Einwände insbesondere von Naturschützern „sehr ernst“ nehme. „Wir wollen den Berg so gestalten, dass naturschützerische Aspekte möglichst gar nicht erst berührt werden.“ So sollen beispielsweise Mountainbikestrecken nicht ausgerechnet dort entlang führen, wo es schützenswerte Tier- oder Pflanzenvorkommen gibt. Ende des vergangenen Jahres wurde die Konzeption für den Ilmenauer Lindenberg öffentlich vorgestellt. Das Papier sieht eine Teilung des Bergs in einen aktiven Bereich für Familien im Osten und einen Teil für den Mountainbike- und Downhillsport im Westen vor. Bindeglied könnte ersten Überlegungen zufolge ein gemeinsam genutzter Lift an der Stelle werden, an der sich schon jetzt vier Aufzugsanlagen an der sogenannten Alpine befinden, von denen allerdings nur noch eine den Anforderungen von Sicherheitsprüfern gerecht wird. Einbezogen werden sollen alle bereits vorhandenen Anlagen, darunter Rodelbahn, Eisstockanlage und Tennisplatz. Ziel ist es, eine strikte Trennung zwischen Wanderern und Radsportlern vorzunehmen.