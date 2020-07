Lkw-Unfall: Schwerverletzte mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Eine 21-Jährige ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 88 bei einer Kollision mit einem Lkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor die junge Frau gegen 13.50 Uhr von Pennewitz kommend in einer Linkskurve bei Jesuborn auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren VW-Transporter und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte.

Die 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

