Männer tragen in Roda den Baum selbst zum Markt

In Handarbeit stellten 20 Männer den Weihnachtsbaum in Ilmenau-Roda auf, nachdem sie ihn zuvor gefällt und 300 Meter getragen hatten. Anschließend wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Mit reiner Muskelkraft stellten 20 Männer in Ilmenau-Roda Samstagnachmittag ihren Weihnachtsbaum auf. Die sieben Meter hohe Blautanne hatten sie zuvor gefällt und zum Platz vor der Kirche geschleppt, wo anschließend der Weihnachtsmarkt stattfand. Der war bis in die Abendstunden gut besucht, obwohl die Rodaer keine Werbung gemacht hatten. Bei Glühwein, Bier und Bratwurst leisteten die Feuertonnen ganze Arbeit, denn nur so waren die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt zu ertragen. Organisiert hatte den Markt eine Interessengemeinschaft aus dem Ort.