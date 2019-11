Mann musste sich wegen Unterschlagung verantworten

Ilmenau. Ein im Süden des Ilm-Kreises lebender Mann steht unter Verdacht, sich ein Fahrzeug angeeignet zu haben, das auf dem Papier seiner ehemaligen Lebensgefährtin gehört und über sie finanziert wurde. Doch gegen einen Strafbefehl wegen Unterschlagung legte der 47-Jährige Einspruch ein. Das Fahrzeug sei für ihn angeschafft worden und der Kredit lief nur deswegen über seine damalige Partnerin, weil sie günstigere Konditionen erhalten habe, ließ er über seine Anwältin aussagen.

Nachdem der gebrauchte Wagen im Jahr 2018 für 4.700 Euro gekauft wurde, tauchten schon bald erste Probleme auf. Eine Reparatur sollte sich auf 2.000 Euro belaufen, das erschien dem Angeklagten zuviel. Er tauschte den Pkw gegen einen anderen – wovon die Besitzerin aber nichts gewusst haben soll.

Zwischenzeitlich trennten sich die Beiden. Nach Aussage des Mannes habe er das Fahrzeug behalten dürfen. Doch bei der Bank waren noch weit über 3.000 Euro Verbindlichkeiten offen. Es folgte ein Zivilverfahren, das mit einem Vergleich endete. 2.200 Euro sollte der Angeklagte noch an die Frau zahlen, was er danach in Monatsraten auch tat.

Richter Jörg Türpitz äußerte Zweifel an diesem Ergebnis. „Dabei ist er ganz gut weggekommen“, stellte er fest. Denn letztlich hätte die einstige Lebensgefährtin auf dieser Basis mehr Geld an die Bank zurückzuzahlen gehabt als es der Vergleich hergab - ohne einen Gegenwert zu besitzen.

Danach befragt, äußerte die 35-Jährige bei der Verhandlung, dass sie freilich nichts zu verschenken habe. Nur wenn er weiterhin die Raten übernommen hätte, dann hätte er den Wagen auch weiterhin nutzen können, erklärte sie. Doch erst der Ausgang des Zivilverfahrens sorgte offenbar wieder für die Aufnahme von Zahlungen. Auf einem Teil des Geldes wäre die Zeugin also trotzdem sitzen geblieben.

Jörg Türpitz kam bei einer Wertminderung von zehn Prozent pro Jahr nicht auf den Restwert von 2.200 Euro, wie er im Vergleich ermittelt wurde. Und dabei war das Kfz letztlich nur sieben Monate genutzt worden. Schriftliche Vereinbarungen zu Kauf und Nutzung gab es allerdings nicht - man vertraute einander, hieß es.

Richter erkennt „ein gewisses Muster“

Beim Blick in die Akte des Angeklagten machte Richter Türpitz einen ähnlich gelagerten Fall aus, der sich vor der Partnerschaft zugetragen haben soll. Auch dabei wurde ein Fahrzeug mit vergleichbaren Begleitumständen durch dessen frühere Frau angeschafft, das nach der Trennung beim Beschuldigten verblieb. Eine Anzeige gegen ihn sei damals allerdings eingestellt worden, betonte die Verteidigerin. „Das heißt aber nicht, dass ich dieser rechtlichen Würdigung folgen würde“, entgegnete der Vorsitzende.

Mit dem neuen Vorgang zeichne sich „ein gewisses Muster“ ab, schätzte Türpitz ein. Denn als das in Rede stehende Fahrzeug durch den Beschuldigten getauscht wurde, soll nach Zeugenaussagen wiederum eine bis dato unbekannte Frau dabei gewesen sein.

Die von der Rechtsanwältin beantragte Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153a kam für Staatsanwaltschaft und Gericht daher nur unter einer Bedingung in Frage: Der Angeklagte zahlt seiner ehemaligen Lebensgefährtin noch einmal 700 Euro zusätzlich. Damit waren beide Seiten einverstanden.