Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Aussteller aus dem Ilm-Kreis bei Berufsinformationsmesse

Arnstadt. Mit 73 Beteiligten aus dem ganzen Ilm-Kreis haben sich am Sonnabend acht Unternehmen mehr bei der Berufsinformationsmesse in Arnstadt präsentiert als noch im Jahr zuvor. Aus Sicht von Landrätin und Schirmherrin Petra Enders (Die Linke) zeige die Veranstaltung nicht nur, wie wirtschaftlich stark der Landkreis und die Region sind, sie biete jungen Leuten auch Orientierungsmöglichkeiten, welche beruflichen Möglichkeiten sie in ihrer Heimat haben. Enders würdigte in diesem Zusammenhang das Engagement der Initiative „Erfurter Kreuz“, ohne das es die Messe im Staatlichen Berufsschulzentrum in Arnstadt nicht geben würde.

Nach Einschätzung vom Vorsitzenden Franz-Josef Willems sei es inzwischen aber auch ureigenes Interesse der Betriebe selbst, um Nachwuchs zu werben. „Wer sich nicht die Zeit nimmt, Nachwuchsakquise zu betreiben, für den gibt es keine Zukunft“, schätzte er ein. Die Zeiten hätten sich in einigen Branchen so gewandelt, dass „wir uns als Unternehmen bei den Auszubildenden bewerben müssen“. Wie prekär die Situation inzwischen ist, machte Beatrice Ströhl deutlich, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Erfurt: Auf 700 Ausbildungsplätze bewarben sich im vergangenen Jahr 500 Bewerber. Umso wichtiger seien Standorte von Berufsschulen im direkten Umfeld des Industriegebiets, fand Franz-Josef Willems. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die Kleinteiligkeit bei den Industrie- und Handelskammern: Mittlerweile gebe es Firmen, die über einen Briefkasten in Neudietendorf verfügen – nur, um ihre Lehrlinge nicht „in den tiefsten Süden schicken müssen“, berichtete er. Für den Ilm-Kreis und damit einen Großteil des Erfurter Kreuz ist die IHK Südthüringen mit Hauptsitz in Suhl zuständig. Am Stand von Qsil ist Sylka Marquardt (rechts), Leiterin des Personalwesens, im Gespräch mit Melanie Leuthardt. Foto: Arne Martius Petra Kukuk von der Handelskammer kann die Unternehmersicht verstehen, hinterfragte aber ihrerseits, warum in Erfurt sieben Berufsschulen angesiedelt sind, während mancher der weiter südlich gelegenen fünf Standorte in der Vergangenheit aufgrund mangelnder Schülerzahlen schon mal um seine Existenz bangen musste – wie auch Arnstadt, fügte Landrätin Enders hinzu. Für Franz-Josef Willems eine undenkbare Situation: „Arnstadt ohne Berufsschule, das könnte ich mir nicht vorstellen.“ Nach Einschätzung von Petra Kukuk müssten sich Berufsschulen entlang der Autobahn 4 keine Sorgen um die Zukunft machen. In Nord- und Südthüringen sehe das aber anders aus. „Die einen kriegen keine Klasse zusammen, die anderen machen keine neue Klasse auf, weil Lehrer fehlen“, beschrieb sie das Dilemma. Das von Frank Macholdt geleitete Berufsschulzentrum mit seinen Standorten in Arnstadt und Ilmenau besuchen derzeit rund 1200 Schülerinnen und Schüler. Die Vielzahl an Unternehmen am Erfurter Kreuz hat seit zwei bis drei Jahren in Arnstadt eine spürbar positive Entwicklung ausgelöst, sagte Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). „Wir werden mehr wahrgenommen“, stellte er fest. Es gebe eine „deutlich höhere Frequenz“ bei Anfragen aller Art. Die Stadt sei eines der wenigen Mittelzentren, die ein positives Wanderungssaldo vorweisen können: Es ziehen mehr Menschen nach Arnstadt, als ihr den Rücken kehren. Die Berufsinformationsmesse sei „eine schöne Erfolgsgeschichte, die wir mitschreiben dürfen“, fand er. Über 70 verschiedene Berufe informierten sich am Sonnabend 1022 Gäste, das ist neuer Besucherrekord.