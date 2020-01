Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen im Ilm-Kreis

Am vergangenen Wochenende stellte die Polizei Arnstadt-Ilmenau drei Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss fest.

Am Freitagabend wurde in Ilmenau ein 57-jähriger VW-Fahrer in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße kontrolliert. Aufgrund wahrnehmbaren Alkoholgeruches wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,76 Promille. Wie die Polizei mitteilte, musste der Fahrer die Beamten zur Dienststelle begleiten, um einen gerichtsverwertbaren Test durchzuführen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagabend geriet ein 32-jähriger Audi-Fahrer in der Arnstädter Karl-Liebknecht-Straße in eine Verkehrskontrolle. Sein Drogentest fiel positiv aus.

Ebenso positiv war der Drogentest einer 26-jährigen Ford-Fahrerin etwa vier Stunden später in der Goethestraße in Arnstadt. In diesen beiden Fällen wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

