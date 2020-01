Mehrkosten bei Dachsanierung in Manebach

Manebach. Als im vergangenen Jahr das Dach der Manebacher Sporthalle saniert wurde, parkte dafür eine ordentliche Summe im Ilmenauer Haushalt: 365.000 Euro kostete die Maßnahme, die in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt wurde.

Als aber Ende des Jahres über den neuen Haushaltsplan in Ilmenau diskutiert wurde, der voraussichtlich am kommenden Donnerstag beschlossen wird, war erneut von der Dachsanierung einer Turnhalle in Manebach die Rede. Weil faules Holz entdeckt wurde, kostet dieses Vorhaben nun noch einmal rund 18.000 Euro mehr.

Schwamm und Mehrkosten bei einem gerade erst sanierten Dach? Das sorgte für Verunsicherung in den Reihen der Stadträte. Doch wie Hauptamtsleiterin Marion Bodlak auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei möglicherweise um ein Missverständnis: „Denn in Manebach gibt es zwei Sporthallen“, erklärte sie.

Der Hinweis auf notwendige Dachreparaturen und die verbundenen Mehrkosten bezog habe sich nicht auf die große Sporthalle in der Straße Kammerberg (vor der Gebietsreform Schleusinger Straße) bezogen, sondern auf die Sporthalle und Kegelbahn in der Goethestraße, so die Amtsleiterin.

Dort wurde ebenfalls seit 2017 in mehreren Abschnitten die Dachhaut des Gebäudes instandgesetzt. Bei dem nunmehr letzten und dritten Abschnitt seien durch die beauftragte Dachdeckerfirma allerdings in Teilbereichen verfaulte Dachsparren, Holzverschalungen und schadhaftes Dämmmaterial festgestellt worden. Dieser Austausch verursacht Mehrkosten von rund 18.000 Euro, erklärte Marion Bodlak. Damit verdoppeln sich die ursprünglich geplanten Kosten von 19.000 Euro fast, denn eigentlich sollte nur der Dachbelag mit den Bitumenschindeln erneuert werden.

Die Mehrkosten werden durch geringere Ausgaben bei einem anderen Bauvorhaben ausgeglichen, teilte die Ilmenauer Stadtverwaltung mit. Die Baumaßnahme an der Turnhalle in der Manebacher Goethestraße soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden, hieß es aus dem Rathaus.

Die größere und neuere Turnhalle des Ortsteils an der ehemaligen Schleusinger Straße wurde im Jahr 2001 eingeweiht – pünktlich zur 650-Jahrfeier und anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Sport in Manebach.