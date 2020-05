Metallgitter in Fensterscheibe einer Bäckerei in Gehren geworfen

In der Nacht zu Freitag wurde eine Schaufensterscheibe einer Bäckerei in der Königseer Straße in Gehren eingeschmissen. Wie die Polizei mitteilt, warfen der oder die Unbekannten ein massives Metallgitter in die Scheibe und verursachten so einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei in Ilmenau sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 / 601124 entgegen.

