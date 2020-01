So sah Roland Kock den Moraine See in Kanada.

Mit dem Fahrrad durch Kanada

Die Showreihe „Wunder Erde“ kommt am Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr ins Theater nach Arnstadt. Der Fotojournalist Roland Kock präsentiert die Landschaften Kanadas auf der Großleinwand. Die Besucher erleben eine Reise mit Bildern, Filmen und Musik.

Der Leipziger Roland Kock sah dieses Land bisher nur in seiner Fantasie. Im Juni 2018 packte er seine Kameraausrüstung auf ein Fahrrad und radelte los. Von Vancouver führte sein Weg durch das Küstengebirge, wo 2010 die olympischen Winterspiele stattfanden. Auf die schneebedeckten Berge folgte die trockene Steppe. In den Rocky Mountains durchquerte er die weltberühmten Nationalparks Banff und Jasper. Abends übernachtete Kock an türkisfarbenen Bergseen, zu denen Gletscher hinab rankten. Er folgte reißenden Wildflüssen durch die unberührte Natur.

Je weiter der Radler in den Norden kam, um so einsamer wurde es. Auf dem Alaska Highway führte sein Weg durch die endlose Weite des Yukon. An der Grenze zu Alaska warteten die höchsten Berge Kanadas auf ihn. Nach 3 Monaten und 4000 Kilometern auf dem Rad kam Kock in Whitehorse an. In der neuen Multimediashow gibt es viele Reisetipps aus erster Hand.

Eintrittskarten können ab sofort unter Telefon. 03647/500320 reserviert werden.

Weitere Informationen: www.WunderErde.de