Ilmenau. Stark alkoholisiert hatte sich ein Mann in Ilmenau hinters Steuer gesetzt. Kurz bevor er geradeaus über einen Kreisel fuhr, hatte er noch neuen Alkohol an einer Tankstelle gekauft.

Mit rund 3,5 Promille intus gerade durch Kreisverkehr gerauscht

Ein 36-jähriger VW-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr geradeaus über einen Kreisel in der Bücheloher Straße in Ilmenau gefahren.

Die Polizei ließ den Mann ins Röhrchen pusten. Er hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 3,5 Promille.

Wie sich herausstellte, habe er kurz zuvor an der Tankstelle noch Nachschub gekauft, teilt die Polizei mit.

Eine Fahrerlaubnis hatte der 36-Jährige nicht.

