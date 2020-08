Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Strohhut dem Rathaus auf das Dach gestiegen

Es gibt Berufe, da haben es die Handwerker bei der gegenwärtigen Hitze nicht einfach im Job. Dazu zählen ganz besonders jetzt auch die Dachdecker auf dem Dach des Rathauses in Stadtilm. Da ist ein großer Strohhut keine schlechte Idee. Zudem greifen die fleißigen Männer des Öfteren zur Trinkflasche mit Wasser, welches aber auch nicht gerade kühl ist. In den nächsten Tagen soll das heiße Sommerwetter so bleiben. Urlauber am Wasser wird es freuen, die Ferienkinder selbstverständlich auch, Handwerker auf den Dächern, Arbeiter beim Straßenbau und Beschäftigte auf den Feldern wohl kaum. Sie müssen sehen, wie sie mit der Hitze einigermaßen erträglich über die Runden kommen. Sie haben auch keinen Büroarbeitsplatz mit Ventilator.