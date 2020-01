Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitfahr-App für Pedelec und Mitfahrbänke

Nachdem das Komet-Projekt (Kreativ Orte managen) für den südlichen Ilm-Kreis abgeschlossen worden ist, soll es auf andere Art weiter gehen mit den bisher erreichten Projekten, wie Mitfahrbänke und Pedelec. Hierfür hat der Ilm-Kreis beim Landwirtschaftsministerium ein Projekt genehmigt bekommen, das zwei Jahre läuft und 86.000 Euro kostet, von denen der Landkreis 20 Prozent übernimmt. Klimaschutzmanager Felix Schmigalle stellte es Anfang der Woche kurz im Stadtrat der Landgemeinde Großbreitenbach vor. Es soll am Ende Konkretes entstehen, das auch angewendet werden kann und kein Papier beschrieben werden, sagte er. Das Projekt trägt den Titel: „Entwicklung von bürgerschaftlich organisierten Mobilitätsangeboten zur Ergänzung des Öffentlichen Nahverkehrs im südlichen Ilm-Kreis mit Anbindung des Mobilitätszentrums Ilmenau“. Projektträger ist der Verein Energie- und Umweltpark Ilmenau, eingebunden ist auch das Institut für Mobilität, Stadt und Energie. Konkret soll unter anderem eine digitale Mitfahr-App eingeführt werden, um so die bisherigen Mitfahrbänke und Pedelecs noch effizienter nutzen zu können. Eine Auftaktveranstaltung mit Vorstellung des Projektes findet am 26. Februar statt. Ein Ort steht bisher noch nicht fest. Die Bürger können sich ab März an dem Projekt beteiligen.