Modernste Technik in und um die Festhalle in Ilmenau

Nachdem am Samstag die neue Schwimmhalle eingeweiht wird, steht bereits die Hälfte des nächsten Ilmenauer Millionenprojektes vor der Fertigstellung. Es handelt sich um Parkcafé und Verbinder zur Festhalle. Der Bauausschuss des Stadtrates durfte am Mittwochnachmittag unter Führung von Architekt Nobert Ruge und dem städtischen Projektleiter Heinz Völker unter Hygieneschutz-Bedingungen die Räume besichtigen.

Der Verbinder wurde zu einem in drei Teile teilbaren Saal umgewandelt, heißt ab sofort Parksaal, gespickt mit Fraunhofer-Soundsystem an der Wand und Mikrofonen in der Decke, automatisch verschließbaren Brandschutztüren und Catering-Vorrichtungen. Weiter geht es in das Parkcafé, wo aber auch gar nichts mehr an eine ehemalige Diskothek erinnert.

Stadtrat will am 12. November in Parkcafé tagen

Hier soll, wenn möglich, schon am 12. November der Ilmenauer Stadtrat zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Dann gibt es dort zwei große Monitore, aber auch Klappbildschirme und Mikrofone auf den Plätzen sowie Anschlüsse für Laptop und Tablet. Tische und Stühle für Parksaal und Parkcafé für 200.000 Euro sind schon eingelagert.

Bereits im Dezember 2019 gab es eine Baustellenbegehung mit dem Ausschuss. Nun ist das Areal völlig verändert. Foto: Archiv-Foto: Arne Martius / Archiv

Der Festhallen-Saal ist noch in Arbeit, die Bühne musste abgebaut werden, weil die Fläche aus Brandschutzgründen nur maximal 200 Quadratmeter groß sein darf. Es wird zum Innenhof hin Glastüren und zur Garderobe hin Holztüren geben, Kronleuchter sollen von der Decke aus ein- und ausziehbar sein, je nach Anlass der Veranstaltung. Im Foyer der Festhalle bleiben die Bilder sozialistischer Kunst aus den 1970er Jahren zwar hängen, wo sie sind, werden aber durch eine Wand davor abgedeckt. Das habe man so mit dem Restaurator abgesprochen, die Bilder würden nicht in das Gesamtkonzept der neuen Festhalle, die 1937 gebaut worden ist, passen, erläuterte Ruge.

Gegenüber der Ilm rammt schwere Technik Spundwände in die Erde, um dem Hochwasserschutz Genüge zu leisten. Davor kommt eine Betonschale und davor eine Mauer. Das Grundwasser beginnt praktisch auf Höhe der Bodenplatte. Im historischen Stadtpark wird eine neue Brücke hin zum Hammergrund gebaut. Durch die Auflagen des Denkmalschutzes ist die gesamte Baumaßnahme 300.000 bis 400.000 Euro teurer geworden und liegt jetzt bei 17,5 Millionen Euro, davon werden 12,5 Millionen gefördert.

Neues Farbkonzept ist auch das alte

Bergmännisch müsse man sich zu einem Aufzugschacht vorgraben, Zuluft- und Abluft-Technik dürfe nicht im Innenhof verlegt werden, sondern nur außerhalb. Das neue Farbkonzept ist auch das alte: „Grau, weiß, Holz“, wobei die Fassade von Parkcafé, Verbinder und Festhalle grau sein wird. Vier Aufzüge sollen für einen barrierefreien Zugang zu allen Etagen sorgen. Hinzu kommen drei Hebebühnen, die Rollstühlen und Rollatoren über die Treppen in den Eingangsbereichen helfen. Im Kellergeschoss sind Lüftungs- und die Schaltzentrale für die Abwasserhebeanlage untergebracht. Hinzu kommen Toilettenanlagen.

Modernste Medien in einen alten Bestand zu bringen, sei die bisher anspruchsvollste Aufgabe als Architekt gewesen, sagte Norbert Ruge unserer Zeitung. Bauausschuss-Vorsitzender Kurt Retzlaff (CDU) betonte, dass hier auf der Baustelle die Abläufe mit Gefühl und Wellenschlag straff geführt würden.