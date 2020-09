Neustadt am Rennsteig . Bei einem Unfall bei Neustadt am Rennsteig wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Ilm-Kreis wurde am Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der 33-jährige Motorradfahrer im Bereich Dreiherrenstein bei Neustadt am Rennsteig nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Kurve geradeaus gefahren und gegen einen Baumstumpf geprallt.

Er verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.