Frauenwald. Klaviermusik, Gospel und Schlager gibt es im August und September bei den Sommerkonzerten am Bahnhof Rennsteig.

Mr. Pianoman und Katharina Herz am Bahnhof Rennsteig

Unter das Motto „Wir geben Künstlern eine Bühne“ hat die Rennsteigbahn ihre sommerliche Konzertreihe gestellt und sich Künstler zum Open Air in der historischen Säulenhalle am Bahnhof Rennsteig eingeladen.

Zwischen den Säulen des ehemaligen Erfurter Kaiserbahnhofs lässt sich die Klaviermusik des Supertalents 2012 genießen: Mr. Pianoman alias Thomas Krüger aus Berlin gibt sich am 20. August die Ehre. Er entlockt seinem Piano sowohl moderne Melodien aus Rock, Pop und Filmen als auch klassische Musik und Stücke aus eigener Feder.

Am 27. August wird Toni Lorenzo mit seinem tiefen Bass auftreten. Der amerikanische Gospelsänger sang beim Golden Gate Quartett und ist Mitglied in der Golden Gospel Hall of Fame. Er lässt seinen Gesang begleiten von den Holy Rollers mit Jürgen Adlung (Piano) und Matthias Köhler (Gitarre) aus Erfurt, die Boogie Woogie und Südstaatenmusik förmlich im Blut haben.

Am 10. September ist Katharina Herz aus Ilmenau mit ihrem Schlagerprogramm „Alles hat seine Zeit“ zu Gast und am 17. September tritt das Liedermacher-Duo Kalter Kaffee mit einem musikalischen Kabarett auf.

Einlass ist jeweils 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Reservierungen unter Telefon: 036782/7 06 66 oder per E-Mail an: buchung@rennsteigbahn.de