Musikschüler bereiten sich für Regionalausscheid vor

Das Generalprobenkonzert für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ fand Mittwochabend in der Musikschule Ilmenau statt. Zehn Musikschüler bereiteten sich für den Regionalausscheid des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ vor, der am Wochenende in Sonneberg stattfindet. Es ist der erste Ausscheid des dreigestaffelten Jugendmusikwettbewerbs. Unser Foto zeigt das Blockflötentrio Maya Aichroth (von links), Linnea Hochsprung und Charlotte Hofmann kurz vor ihrem Auftritt mit Musikschullehrerin Christel Wolff-Leu. Das nächste Fachrichtungskonzert Rock/Pop/Jazz findet am Mittwoch, 5. Februar, in der Musikschule statt.