Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikschule des Ilm-Kreises begibt sich auf das Klangfeld der Therapie

Ilm-Kreis. Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau erweitert ihr Betätigungsfeld und betritt damit eigenen Angaben zufolge Neuland in Thüringen: Seit diesem Monat hat die Bildungseinrichtung die Musiktherapie im Angebot. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund körperlicher, seelischer oder familiärer Schwierigkeiten eine besondere Unterstützung benötigen, sagte am Freitag Jochen Hille, der für die Hauptstelle Ilmenau verantwortlich ist. Zunächst werde die Musiktherapie im Süden des Ilm-Kreises eingeführt, solle nach Möglichkeit bald aber auch in Arnstadt verfügbar sein, kündigte Leiter Björn-Helmer Schmidt an.

Spielerischer Zugang zu früheren Lebenserfahrungen In der musiktherapeutischen Arbeit werden über Klänge, Melodien und Rhythmus eigenes Erleben, Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck gebracht, teilte die Musikschule mit. „Neben dem Improvisieren mit Instrumenten und der Stimme können sich auch spielerische Szenen durch Körperausdruck, Geschichten und Bilder entfalten. Sie öffnen den Zugang zu früheren Lebenserfahrungen und aktuellen Problemen, zu eigenen Fähigkeiten und Wünschen“, heißt es. Dass die Musikschule des Landkreises überhaupt die Möglichkeit hat, ein solches Angebot zu unterbreiten, liegt nicht zuletzt am persönlichen Engagement einer Lehrerin des Hauses: Almut Freitag, Musikerin und seit 2016 feste Mitarbeiterin, hat sich aus freien Stücken entschlossen, die mehrjährige Ausbildung zur Musiktherapeutin zu absolvieren. Sie verantwortet ab sofort auch die Kurse, die mit der Entgeltordnung der Einrichtung abgedeckt sind und nicht gesondert bezahlt werden müssen. Vertrauensverhältnis entsteht über Monate Einzig der Ausstieg nach vier Wochen ist hier wie bei anderen Kursen nicht möglich. Jochen Hille begründet das damit, dass zwischen den Besuchern und der Therapeutin erst ein Vertrauensverhältnis entstehen müsse und sich Effekte aus den Sitzungen frühestens nach einem halben Jahr einstellen. Nicht nur an Kinder und Jugendliche richte sich das Angebot, sondern auch für ältere Menschen, die unter Demenz leiden, könne die Therapie ein Thema sein, so der Leiter der Ilmenauer Hauptstelle. „Der Bedarf ist da“, ist Jochen Hille überzeugt. Ziel der Kurse ist es, die eigene Wahrnehmung der Teilnehmer zu verbessern, das Selbstvertrauen zu stärken und die Konfliktfähigkeit zu erhöhen. „Bislang waren wir als öffentliche Einrichtung für die musische und kulturelle Bildung zuständigen. Jetzt tasten wir uns den Aspekt der Heilwirkung heran“, sagt Björn-Helmer Schmidt. Hemmschwelle ist niedriger Aus Sicht von Jochen Hille trägt das neue Angebot auch zur Überwindung einer Hemmschwelle bei. „Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich gehe zur Therapie, oder in die Musikschule“, findet er. Überdies verfügt das Gebäude über die benötigten Räume – und hält die speziellen Musikinstrumente vor. Denn bei der Musiktherapie geht es neben dem Klang auch um Vibrationen und Schwingungen – und damit um die Anregung möglichst vieler Sinne. An anderen Musikschulen in Deutschland ist diese Form der Therapie schon etabliert. Beispiele gibt es etwa in Hamburg, in Mannheim, aber auch in Waren an der Müritz. „Für Thüringen sind wir die erste Musikschule mit diesem hochqualifizierten Angebot und damit hier Vorreiter auf diesem Gebiet“, freut sich die Leitung des Hauses.