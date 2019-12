Nachwuchs-Mediziner im Ilm-Kreis unterwegs

Warum er Hausarzt geworden ist, wollten Medizinstudenten Donnerstagnachmittag von Dr. Lutz Hahnefeld wissen. „Weil es ein Beruf ist, der Freude macht“, antwortete der Stützerbacher Internist. Vom Kind bis zum Greis, so breitgefächert sei das Spektrum. „Auch das Aufgabengebiet ist vielfältig, mancher Patient ist schwer krank, andere kommen nur wegen eines Krankenscheins, weil sie nicht auf Arbeit wollen.“ Zudem schätzt der Arzt, sein eigener Chef zu sein und trotz des hohen Arbeitspensums auch mal einen privaten Termin wahrnehmen zu können.

Die Jenaer Studenten kamen auf Initiative der „Arztescout Thüringen auf Praxistour“. Ziel der Aktion, an der sich auch das Landratsamt beteiligt, ist die Nachwuchsgewinnung von Hausärzten. „Aktuell fehlen im Raum Ilmenau fünf Hausärzte“, sagte Susan Schütz vom Gesundheitsamt des Ilm-Kreises. Noch vor Jahren waren acht Hausarztsitze unbesetzt. Da der Bedarfsplan überarbeitet wurde, rechnen Insider damit, dass der Bedarf im kommenden Jahr steigen wird.

In Stützerbach plauderte Hahnefeld ein wenig aus dem Nähkästchen und brachte so den Alltag als Landarzt den angehenden Medizinern näher. So erfuhren die Studenten auch, dass derzeit der Schlüsseldienst bei Hausbesuchen mehr verdient, als der Hausarzt. Oder dass es günstig ist, ein paar Orte weiter zu wohnen, weil ansonsten der Arzt bei jeder Gelegenheit in seiner Freizeit zu Gesundheitsfragen Auskunft geben muss. Die private Telefonnummer sollte besser auch nicht öffentlich werden, denn sonst würde das Telefon auch mitten in der Nacht klingeln.

Im Anschluss ging es ins benachbarte Pflegeheim. Dort besprach Hahnefeld anhand einiger Patientenakten fachliche Details mit den Studenten. Auch zwei Bewohnerinnen bekamen Besuch von Hahnefeld und den Studenten. Der Arzt hatte natürlich vorher um Erlaubnis gefragt. Das war sozusagen der praktische Teil des Besuchs.

Eine Studentin kannte die Praxis Hahnefeld bereits, da sie zugleich Lehrarztpraxis des Uniklinikums Jena ist. Melissa Pabst (21) studiert im siebenten Semester und lernt stundenweise auch in der Stützerbacher Praxis. Sie stammt aus Schmiedefeld und kann sich vorstellen, nach Abschluss ihrer Ausbildung in der näheren Umgebung als Hausärztin tätig zu werden. Bis dahin dauert es aber noch sieben bis acht Jahre. Sich später in seiner Heimat niederlassen will auch Christian Fischer (31). Der Oberweißbacher, übrigens einziger männlicher Student der Runde, studiert im neunten Semester.

Wie sich Susan Schütz erinnert, begann die erste Praxistour mit drei Studenten. Im Laufe der Jahre seien die Frauen in der Mehrzahl. Sie freut sich über die Resonanz, meint aber, mehr als sieben Teilnehmer pro Tour sei schlecht umsetzbar.

Am Vormittag stand ein Besuch im Gesundheitsamt des Ilm-Kreises auf dem Programm. Anschließend besuchten die Studenten die Hausarztpraxis von Josephine Maak in Arnstadt. Die Studenten wurden in Jena abgeholt und auch wieder zurückgefahren. Zum Abschluss des Tages besuchte die Gruppe den Weihnachtsmarkt in Ilmenau.

Als Ärztescoutin begleitete Caroline Scheide die Studenten. Ihre Tour führt einmal im Jahr auch in den Ilm-Kreis, aber auch in den Nachbarkreis Gotha, wo ebenfalls Hausärzte fehlen. Bereits seit dem Jahr 2010 gibt es die Praxistour. „Um die Versorgung in Thüringen abzusichern, brauchen wir am besten Ärzte, die sich hier niederlassen“, so Caroline Scheide. Selbstständigkeit stelle für junge Mediziner ein Unterfangen dar, welches aktuell allein im Studium mit seinem Fokus auf Klinik-orientierte Inhalte noch zu wenig vermittelt werde. Die Praxistour stelle ein Angebot dar, um Einblicke in die ambulante Versorgung zu bekommen, Mythen aus der Welt zu schaffen und mit praktizierenden Ärzten ins Gespräch zu kommen.

Der Ärztescout Thüringen ist ein gemeinsames Projekt von Universitätsklinikum Jena, Kassenärztlicher Vereinigung Thüringen, Landesärztekammer Thüringen, Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, AOK PLUS, BKK Landesverband Mitte, IKK classic, Knappschaft-Bahn-See, vdek-Landesvertretung Thüringen und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

https://www.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/%C3%A4rztescout+TH%C3%9CRINGEN.html