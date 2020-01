Neue Recyclinganlage für Plastikflaschen in Großbreitenbach

15 Millionen Euro investiert die Firma Wiegand-Glas in eine neue Halle. Sie entsteht am Ortseingang aus Richtung Ilmenau kommend in direkter Nachbarschaft zu dem firmeneigenen Logistikzentrum, das im Vorjahr eröffnet wurde. Der Neubau hat 3500 Quadratmeter Produktionsfläche und ist bis zu 14 Meter hoch. In der Halle sollen Plastikflaschen aufbereitet werden, um dann in einer benachbarten Anlage für neue Flaschen wiederverwendet werden zu können. Dabei kommen sowohl mechanische, als auch chemische Prozesse zum Einsatz.

„Bislang haben wir Flaschen überwiegend aus Neuware hergestellt und Recyclingmaterial zugekauft“, so Geschäftsführer Oliver Wiegand. Im Mai diesen Jahres soll die Halle fertig sein und im September in Betrieb gehen. Für Wiegand zählt die Baumaßnahme zu den größeren Investitionen, die in Großbreitenbach getätigt werden. 15 neue Mitarbeiter werden benötigt, die aber teilweise schon eingestellt sind. Sie begleiten den Aufbau und werden ausgebildet. „Wir suchen noch Fachleute, was im Raum Großbreitenbach sehr schwierig ist.“ Dabei zahlt die Firma nach eigenen Angaben Tariflohn. „Die meisten unserer Mitarbeiter verdienen übertariflich und sind damit auf oder über dem Westniveau“, sagt Wiegand.

Für die Baustelle sind noch bis März vereinzelt nächtliche Schwertransporte notwendig. Es kann auf der Strecke von der Autobahn-Anschlussstelle Ilmenau-Ost über Gehren, Pennewitz und Herschdorf bis Großbreitenbach zu Behinderungen kommen. Unter anderen müssen 40 Meter lange Bauelemente transportiert werden.

Im Spätsommer will Wiegand-Glas in Großbreitenbach eine weitere Schmelzwanne generalüberholen. Schwerpunkt der Investition des Unternehmens ist derzeit Schleusingen, wo bis zum Frühjahr ein neues Glaswerk entsteht. Die Firma möchte ihre Kapazitäten erweitern und habe sich bewusst für einen Standort im Inland entschieden, nachdem die Rahmenbedingungen geprüft wurden. „Der Glasmarkt wächst“, so der Geschäftsführer.

Vier Werke hat das Familienunternehmen insgesamt, in denen Tag für Tag Millionen Glasbehälter und PET-Verpackungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie hergestellt werden. Vor 30 Jahren übernahm die Unternehmensgruppe das Werk in Großbreitenbach. Unternehmenssitz war bis zur Enteignung 1945 Großbreitenbach und ist heute Steinbach am Wald in Oberfranken.