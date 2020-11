Neue Schwimmhalle Ilmenau erringt Technikpreis

Seit der Eröffnung am 25. Oktober macht der Neubau der Ilmenauer Schwimmhalle nicht nur durch seine außergewöhnliche Architektur und Blickfreiheit durch die Glasfront von sich Reden, sondern auch durch die Schwimmbadtechnik, die jetzt gewürdigt worden ist. So erhielt die Stadt Ilmenau von der Landesenergieagentur des Freistaats Thüringen den 1. Platz beim Thüringer Energieeffizienzpreis 2020, der mit 8000 Euro dotiert ist.

Die Übergabe an Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) erfolgte bereits am Dienstag, offiziell wurde das Ergebnis aber erst am Donnerstag, eine Veranstaltung für die Preisträger fiel wegen der Pandemie aus.

Eine Jury aus Ingenieurkammer, Thüringer Energie AG, Aufbaubank, Energie- und GreenTech Agentur, Fachhochschule Erfurt, Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen und Fraunhofer-Institut Angewandte Systemtechnik Ilmenau würdigte den Energieaustausch zwischen Eishalle und Schwimmhalle. So wird die Abwärme, die bei der Eispflege entsteht, zur Warmwasseraufbereitung und Beckenvorwärmung in der Schwimmhalle genutzt. Das spare im Jahr 55 Tonnen CO 2 ein.

Damit unterbiete die Schwimmhalle die Energieverbrauchsnorm für Neubauten um 75 Prozent, sagte Olaf Schümannn als Projektleiter Energieeffizienz im Rathaus. „Dass eine Kommune so etwas hinkriegt, das muss man suchen“, lobte er das Projekt. Zudem lasse die Form der Eishalle kaum Wärmestau zu, nachts werde die Wasserhöhe um 30 Prozent abgesenkt, was zusätzlich Energie spare.

Man habe 17 Bewerbungen und fünf Preisträger gehabt. Schultheiß möchte mit dem Preisgeld den Kinderbereich durch eine Rutsche ergänzen und lud den Preisüberbringer „ganz herzlich zum Baden ein“, wenn die Pandemie-Lockerungsmaßnahmen einen Betrieb wieder zulassen. Er betrachte die Auszeichnung als externe Bestätigung der Arbeit aller Beteiligten, sagte das Stadtoberhaupt. Trotzdem man gegenüber der alten Halle die Wasserfläche verdoppelt habe, würden sich die Betriebskosten in etwa die Waage halten.