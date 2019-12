Neue Technik und Aufgaben für den Rettungsdienst in Ilmenau

Mit zwei neuen Fahrzeugen stattet das Deutsche Rote Kreuz seine Ilmenauer Rettungswache aus. Das Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein sportlicher Geländewagen mit 260 PS im Wert von 120.000 Euro und ein Rettungswagen für 190.000 EUR, sind technisch auf dem neuesten Stand. Beide Fahrzeuge sind neben der üblichen Lichtsignalanlage mit Beatmungsgerät, Reanimationstechnik, EKG und weiteren notfallmedizinischen Geräten ausgestattet. Ganz neu ist der Digitalfunk. Die Leitstelle kann neben den Details zum Einsatz so auch die GPS-Koordinaten direkt an das Navigationssystem übertragen. Der neue RTW ist mit einer elektrischen Trage, einem sogenannten Power Load, ausgerüstet. Die Arbeit der Einsatzkräfte wird so im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel leichter.

Die Ersatzbeschaffung, die diese Woche vorgestellt wurde, war dringend geboten, hieß es. Als Finanzier der Ausrüstung rechnen die Krankenkassen bei Fahrzeugen mit einer Lebensdauer von sechs Jahren und einer Fahrleistung von 300.000 Kilometern. „Ob diese Kalkulation in der Praxis aufgeht, darüber diskutieren wir ständig mit den Kassen“, verriet der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes, Henrik Fröhlich. Bei uns werden die Fahrzeuge etwa 60.000 Kilometer im Jahr gefahren, oft voll beladen und in schwerem Gelände. Das bedeute gerade zum Ende hin häufige Reparaturen und Ausfallzeiten, die mit noch älteren Fahrzeugen aufgefangen werden müssen.

Schmiedefeld und Vesser kommen dazu

Auch die Aufgabenbereiche der Ilmenauer Wache verändern sich. Ab dem 1. Januar 2020 sind die Ilmenauer auch in Schmiedefeld und Vesser unterwegs. Dieses Einzugsgebiet lag bis dato in der Verantwortung der Kollegen in Suhl. Von dort aus seien aber die vorgeschriebenen Vorhaltezeiten bis zum Eintreffen am Einsatzort nicht einzuhalten. Um die Bereitschaftszeiten von zwölf auf 24 Stunden am Tag auszubauen, wird das Personal des Kreisverbandes Arnstadt aufgestockt. Neben Arnstadt und Ilmenau wird die Wache in Stützerbach dann von insgesamt 62 Helferinnen und Helfer betrieben. Zehn neue Mitarbeiter zu finden, sei nicht so einfach gewesen, sagte Fröhlich.

Qualifizierte Helfer machen ihre Entscheidung, den Arbeitsort zu wechseln, inzwischen sehr stark von den Arbeitsbedingungen abhängig. Und hier besteht in der Wache Ilmenau dringender Handlungsbedarf. Das Gelände in der Friesenstraße ist nicht ausbaufähig. Ob ein Erwerb des Geländes einer angrenzenden Kfz-Werkstatt überhaupt in Betracht kommt, ist völlig offen. Konzipiert wurde der Gebäudekomplex für einen Rettungswagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug und deren Besatzung. Inzwischen sind in Ilmenau zwei Rettungswagen, zwei Krankenwagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug stationiert.

Die Stellplätze sind nicht das dringendste Problem. Dramatischer sind die Verhältnisse im 80 Quadratmeter großen Sozialgebäude. Es gibt eine Küche und eine einzige Toilette. Mit sechs Einsatzkräften ist die Wache am Wochenende besetzt. In der Woche sind es acht Frauen und Männer. Dazu kommen im Wechsel noch vier Auszubildende und ein bis zwei junge Ärzte, die ihr Praktikum in der Wache absolvieren. In den beiden jeweils etwa 30 Quadratmeter großen Aufenthaltsräumen findet man so nur schwer Ruhe und Schlaf, wenn sich einer der Kollegen zum Einsatz rüstet oder sein Essen einnimmt. Die Büroarbeit findet im Flur an einem PC ohne Sitzplatz statt. Abhilfe soll ein Neubau schaffen.

Das DRK ist auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Man sei bereits beim Bauamt vorstellig geworden. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) habe seine Unterstützung für das Projekt zugesagt, egal ob die Wahl auf ein städtisches Grundstück oder eins aus Privatbesitz fällt.

Zum DRK-Kreisverband gehören 92 hauptamtliche und 400 ehrenamtliche Mitarbeiter. Neben dem Rettungsdienst kümmert sich das Rote Kreuz mit Sitz in Arnstadt auch um ambulante Pflege, Blutspende, Katastrophenschutz und Ausbildung in Erster Hilfe.

