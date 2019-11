Zur Stadtratssitzung der Landgemeinde Großbreitenbach nahmen der Waldbewirtschaftungsplan, die Änderung des Bebauungsplanes zum Gewerbegebiet Großbreitenbach, die einheitliche Hundesteuersatzung und die Diskussion über die neue Grund- und Gewerbesteuer ab 2020 den größten Raum ein.

Revierförster Jens Schinkitz arbeitete beim Vorstellen des Waldbewirtschaftungsplanes 2020, der den Stadträten vorlag, heraus, dass im Planjahr maximal mit einer schwarzen Null zu rechnen sei. Voraussichtliche Einnahmen von 110.000 Euro werden sich mit den notwendigen Ausgaben die Waage halten. Er benannte die beiden großen Wald-Probleme: Borkenkäferbefall – 3.000 Festmeter Holz, das entspricht 40 Prozent des Hiebsatzes, müssen geschlagen und können nur billigst verkauft werden – und der am Markt anhaltende Holzpreisverfall. Beide Fakten lassen keine Gewinnerwartung zu.

Lutz Walter, Mitarbeiter eines Suhler Planungsbüros, erläuterte tiefgründig die Faktenlage zur 2. Bebauungsplanänderung. Der ursprüngliche Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1995. Das Plangebiet liegt am Stadtrand in Richtung Hohe Tanne und betrifft das Gelände der Firma Wiegand-Glas, das dem Unternehmen als größtem Steuerzahler der Kommune nach Abschluss aller Modalitäten gesetzliches Baurecht für immer garantiert. Walter verwies auf die große Verantwortung der Stadträte, nach gründlicher Abwägung und Bewertung der Hinweise und Einsprüche der Träger öffentlicher Belange, ihre, für die Zukunft bedeutsame Baurechtsentscheidung zu treffen. Einer Forderung des Landratsamtes, ein Bodenbewertungsgutachten erstellen zu lassen, kommen die Stadträte nicht nach, weil diese Flächen bereits überbaut und als nutzbarer Boden nicht mehr verfügbar sind. Andere Hinweise, so zum Beispiel die Höhenbemessungen von Flächen und Gebäuden zu einem Geländebezugspunkt, oder die Möglichkeit einer Verlegung des Abwasserkanals, sind berücksichtigt.

50 Euro für den ersten, 100 Euro für den zweiten Hund

Zur Beschlussvorlage der neuen Hundesteuersatzung gab es im Gremium vereinzelt Diskussion, bevor Bürgermeister Peter Grimm (SPD) das Dokument zur Abstimmung stellte. Den Passagen zur Steuerfreiheit in der Hundehaltung – sie gilt für Tiere, die nicht zu privaten Zwecken gehalten werden und dienstliche Aufgaben, zum Beispiel als Rettungshunde, Hirtenhunde oder Helfer für Behinderte erfüllen – gab es einhellige Zustimmung. Einzelnen Stadträten war die festgesetzte Hundesteuer auf 50 Euro pro Jahr für den ersten Hund und 100 Euro für jeden weiteren Hund zu hoch. Bürgermeister Grimm begründete die preisliche Erhöhung mit gestiegenen Kosten, die unter anderem beim Kauf von Hundetoiletten zu Buche schlagen. Die künftig stärkere Einbeziehung der Bürgerschaft im Vorfeld der nun mehrheitlich getroffenen Entscheidung zur Hundesteuerfestsetzung nahm Bürgermeister Grimm als zu berücksichtigenden Hinweis auf. Über die Neufestsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurde nach langen Vorgesprächen in den Gremien nun erstmals öffentlich diskutiert. Mehrheitlich einigte sich der Rat mit protokollarischer Festlegung – der Beschluss darüber steht noch aus – die Grundsteuer A auf 271 Prozent, die Grundsteuer B auf 389 Prozent und die Gewerbesteuer auf 395 Prozent für die kommenden beiden Jahre festzusetzen.