Neuer Rodelsimulator für Ilmenauer Museum Schlittenscheune

„Es ist fast wie eine Fahrt mit einem Rennrodel. Mit den Kopfbewegungen ändert sich der Blickwinkel und das Schwanken verleiht einen realistischen Eindruck“, so Hans Rinn. Der ehemalige Ilmenauer Olympiasieger im Rennrodeln testet am Dienstag den neuen Rodelsimulator vom österreichischen Rodelverband im Museum Schlittenscheune in der Langewiesener Straße. Der Traditionsverein Schlitten und Bob Ilmenau erhält den Simulator, den es so nur zwei Mal gibt, aus den Händen zweier Vertreter des österreichischen Verbandes. Der andere Simulator ist bei den Österreichern im Einsatz und ist zu diversen Sportveranstaltungen zu erleben. Dank eines Sponsors konnte die Neuanschaffung von den Ilmenauern erworben werden. Sie soll den Sport erlebbar machen und auch die Jugend fürs Rodeln begeistern, sagt Vereinsvorsitzender Roland Hollaschke.

Spezialbrille soll auch Abfahrt in Oberhof zeigen

Im Moment ist durch die dreidimensionale Darstellung der Spezialbrille die Abfahrt auf der Kunstbahn in Innsbruck-Igls zu sehen. Künftig sind auch andere Abfahrten, wie beispielsweise in Oberhof vorstellbar. Entwickelt wurde der Simulator von der Fachhochschule Kufstein gemeinsam mit dem österreichischen Rodelverband.

Angetan von der Schlittenscheune zeigte sich Wolfgang Linger bei seinem Besuch in Ilmenau, der sich im Rodelverband des Nachbarlandes um Materialentwicklung kümmert. Der zweifache Olympiasieger freut sich, auch in Ilmenau die Begeisterung für den Sport zu finden. „Wir kämpfen natürlich jeder für seine Medaillen, aber freuen uns gemeinsam, wenn zu den Wettkämpfen viele begeisterte Zuschauer kommen.“

Der Kontakt zu den Österreichern entstand in der Zeit, als Roland Hollaschke noch Trainer in Oberhof war. Dort lernte er den Cheftrainer der Österreicher kennen. Wie der Vereinsvorsitzende sagt, habe man eine weitere Zusammenarbeit mit den Gästen aus dem Nachbarland vereinbart.

Über 100 Schlitten und Bobs im Fundus

Im privaten Museum Schlittenscheune sind derzeit 75 Schlitten und Bobs ausgestellt. Mehr als 100 historische Wintersportgeräte können aus Platzgründen nicht gezeigt werden und befinden sich im Fundus des Museums, so Hollaschke weiter. Der Verein plant einen Neubau des Museums als „Erlebniswelt Schlitten und Bob“. Dafür konnten über 50.000 Euro über eine Internetplattform, eine Aktion am Ilmenauer Apothekerbrunnen und Spenden gesammelt werden. Über die weitere Finanzierung wurden inzwischen Gespräche mit Ministerien, dem Regionalverbund Thüringer Wald, der Stadt und dem Ilm-Kreis geführt. Ein Förderantrag beim Land ist gestellt. „Wir hoffen auf eine positive Entscheidung der Aufbaubank“, so der Vereinsvorsitzende. Jetzt gehe es um die Höhe der Förderung.

Der Rodelsimulator besteht aus 3-D-Brille, Rennrodel und einem beweglichen Unterbau. Foto: Ralf Ehrlich

Das Museum verzeichnet jährlich rund 2000 Besucher. Durch Kooperation mit Hotels in Oberhof und Ilmenau kommen auch regelmäßig Busse mit Touristen, sagt der stellvertretende Vereins-Chef Norbert Wagner. „Dass ehemalige Rodler und Vereine auf uns zukommen, nimmt gerade zu“, so Wagner weiter. Sie würden dem Museum ihr Material anbieten, was von Urkunden über Pokale bis hin zu historischen Programmheften reicht. „Das ist dann für uns eine Herausforderung, das Material zu digitalisieren.“ Aber so bekomme man durch die Puzzlestücke einen besseren Überblick über die damalige Zeit.

Am Wochenende wird in Stützerbach eine Art Außenstelle des Museums eröffnet. 30 Kinder- und Freizeitschlitten sollen am Samstag, 8. Februar, 11 Uhr, in der Scheune hinter dem Goethe-Museum ausgestellt werden. Sie stammen aus der Zeit von 1890 bis 1920 und sollen zu den Öffnungszeiten des Museums so lange zu sehen sein, wie der Raum nicht anderweitig benötigt wird.

Die Schlittenscheune im Internet: www.schlittenscheune.de