Neuer Vorstand für Ilmenauer Seniorenbeirat

Ob der Seniorenbeirat weiterhin in der Alten Försterei in Ilmenau sitzt, muss noch entschieden werden.

Ilmenau. In Ilmenau gibt es einen neuen Vorstand im Seniorenbeirat. Am Montag wurde Stephan Rothweil (CDU Seniorenunion) zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterinnen sind Ute Zahl (SPD 60+), Sabine Albrecht (Rheumaliga) und Gerlinde Kaizik (Ortsteil Unterpörlitz). Schriftführerin ist Ellen Hoffmann aus dem Ortsteil Roda. Da zwei Bewerberinnen die gleiche Anzahl an Stimmen erhielten, entschied sich der Seniorenbeirat, die Sitze im Vorstand um einen zu erhöhen. Für den Vorstand kandidierten sechs Bewerber und Bewerberinnen. Von den 17 stimmberechtigten Mitgliedern waren am Montag 15 anwesend.