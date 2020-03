Corona-Quarantäne in Neustadt: Auf Schleichwegen zum Einkauf in Großbreitenbach

Im Ilm-Kreis gibt es seit Dienstagmorgen 20 bestätigte Corona-Fälle, davon kamen vier weitere aus dem seit Montag unter Quarantäne stehenden und abgesperrten Rennsteigort Neustadt, der 900 Einwohner hat. Damit sind zehn Bürger aus dem Ort infiziert, zwei Patienten befinden sich im Krankenhaus, die anderen in häuslicher Quarantäne. Es stehen noch weitere Befunde aus, auch würden weitere Kontaktpersonen ermittelt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Landrätin Petra Enders (Linke) verwies eindringlich darauf, sich an die Quarantäne-Maßnahmen zu halten, die sie weiterhin für angemessen und richtig hält. Es gibt bereits Beobachtungen, dass Bürger aus Neustadt über Waldwege den Ort verlassen und sich zum Einkaufen nach Großbreitenbach begeben. Das sei eine Straftat und werde auch geahndet, weil sie damit andere Menschen gefährden, wie zum Beispiel die Helfenden vor Ort. Es würden jetzt auch die Schleichwege durch die Polizei kontrolliert.

Enders: „Wie ernst die Lage inzwischen ist, scheinen manche immer noch nicht verstanden zu haben.“ Die Ordnungsbehörde habe bereits damit begonnen, die festgestellten Verstöße im Ilm-Kreis aufzuarbeiten und erhebliche Geldbußen festzusetzen. Wie unsere Zeitung erfuhr, sollen sich im Neustädter Nahkauf, wo es Lebensmittel gibt, die Leute teilweise ungeschützt gegenüberstehen und den Kaffeeklatsch austragen.

Das Kinderheim wird doch nicht verlegt

Das Kinderheim in Neustadt mit 13 Kindern und fünf Erzieherinnen wird nicht an einen anderen Ort verlegt. Einen Tag zuvor hieß es noch, dass es nach Großbreitenbach auf einen Campingplatz kommt. Mit Wirkung vom 25. März fährt die Bus-Linie 304 wegen der Quarantäne in Neustadt vorerst nach einem Sonderfahrplan. Auf der Linie Ilmenau - Gehren - Neustadt - Altenfeld – Großbreitenbach werden Neustadt und Großbreitenbach nicht mehr angefahren. In Neustadt stellt zurzeit die Feuerwehr Großbreitenbach mit Kräften der Neustädter Wehr die Versorgung der Bevölkerung sicher. Sie bewachen im Wechsel mit Polizeikräften die Ortseingänge und die Lieferungen, die von Wehrkräften im Ort verteilt werden. Das betrifft Medikamente, Briefe und Post.

Feuerwehrleute sperren die Straße am Ortseingang Neustadt ab. Foto: Sascha Fromm

Im Neustädter Rennsteighotel und Gasthaus Hubertus bleiben die Zimmer leer. Geschäftsführer André Leipold hat die Zuversicht trotzdem nicht verloren: „Wir haben ja jetzt so etwas wie Hausarrest. Im Großen und Ganzen hoffen wir aber, dass das ein gutes Ende nimmt“, sagt er unserer Zeitung. Schon Mitte vergangener Woche deutete sich an, dass die Lage akut wird. Gäste des Hauses wurden daher gebeten, etwas früher abzureisen.

Eine gute Entscheidung – denn sonst hätten einige von ihnen ihren Aufenthalt in der Rennsteiggemeinde für zwei Wochen unfreiwillig verlängern müssen. Für einen kurzzeitig gestrandeten russischen Staatsbürger konnten die Gasthausinhaber nach einem langen Telefonat mit dem Auswärtigen Amt noch erreichen, dass der Mann weiterreisen konnte, bevor Neustadt abgeriegelt wurde, berichtet André Leipold. Dennoch macht sich der Geschäftsführer des Familienbetriebs Gedanken, wie es wirtschaftlich weitergeht. „Die ganze Osterzeit fällt weg und die ersten Gäste sagen schon für Mai ab“, sagt er.

Von überhasteten Reaktionen hält Leipold aber nichts. Es müsse in ganz Deutschland schließlich auch nach Corona weitergehen. Ortsteilbürgermeister Dirk Macheleidt (parteilos) blickt mit ähnlichen Sorgen auf die wirtschaftliche Lage. „Ich kann nur hoffen, dass die finanzielle Unterstützung der Regierung auch bei den kleinen Leuten ankommt und nicht alles von großen Unternehmen abgegriffen wird“, sagt er. Live-Blog Coronavirus: 432 Infizierte - Kontaktverbot ab Mittwoch in Thüringen

