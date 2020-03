Neustadt unter Quarantäne: Eine Kerze für den Verstorbenen

Eine Frau aus Neustadt schildert weiter die Tage in Quarantäne

Mittwoch: Der Morgen ist wieder sehr ruhig. Die 53-Jährige geht mit dem Hund und mit Mundschutz Gassi. Der Gang über die Wiesen erfrischt und klärt Gedanken. Auf ihrem Handy erhält sie eine schockierende Mitteilung. Frechheiten über Neustädter werden verbreitet, die sie sprachlos machen. In den Wäldern um Neustadt werden Bäume gefällt, heißt es. Sie werden über die Wege gelegt, damit keine unvernünftigen Neustädter mehr über Waldwege den Ort verlassen können. Ein Neustädter ist an Corona gestorben. Die Frau entzündet in ihrer Unruhe eine Kerze, das Foto davon schickt sie kommentarlos weiter. „Viele Menschen, so ihr Eindruck, haben noch nicht begriffen, dass man sich auch gesund fühlen kann und sich dennoch der Virus im Körper ausbreitet und man leicht andere Menschen anstecken kann. Das ist das Tückische.“

Donnerstag: Es werden Anträge zur Soforthilfe im Internet runtergeladen dann ausgefüllt und per Fax weitergeleitet. Versicherungen werden stillgelegt. Die Frau ruft ihre Cousine im Ort an, es geht ihr gut, obwohl sie erst kürzlich sehr krank war. Sie erfährt auch, dass Ihre Schwiegertochter inzwischen nach ihren hilfebedürftigen Verwandten im Nachbarort gesehen hat. Es geht ihnen gut. Morgen soll das Ergebnis des Abstriches einer Freundin bekannt werden. Diese ist sich sicher, dass es positiv ausfallen wird und weint am Telefon.

Freitag: Die Frau erwacht mit dem Gedanken, dass sie am Vortag den Geburtstag ihres Vaters vergessen hat. Noch nie in den 36 Jahren nach seinem Tod ist ihr das passiert. Sie kann nicht auf den Friedhof in den Nachbarort, um dort ein paar Blumen auf das Grab zu legen. Sie ist traurig und unruhig. Auf dem Grundstück des verstorbenen Neustädters sollen Blumen niedergelegt worden sein. Es ist für die Hinterbliebenen eine sehr schwere Erfahrung, mit dieser Lage fertig zu werden, denkt die Frau. Ihre Bekannte hat heute ihr Ergebnis des Abstriches erfahren. Es ist positiv.

