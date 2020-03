Das Sperrschild steht an der Straße nach Neustadt am Rennsteig.

Neustadt: Die Post bringt der Bürgermeister

Eine Frau aus Neustadt schildert die ersten Stunden und Tage der Quarantäne. Sonntag: Es ist dunkel. Abendbrotzeit. Der Sohn kommt ins Zimmer und weist durch das Fenster zur Tankstelle hin. Dort erkennen sie in der Dunkelheit Blaulichter. Unruhe breitet sich aus. Die Feuerwehr übernimmt von der Polizei die Absperrung an den Ortszufahrten. 20 Uhr: Sie fahren jetzt mit einem Lautsprecher durch den Ort: „Allgemeinverfügung“. Das bedeutet Ausgangsverbot. „Wir sind in Quarantäne! Keiner darf mehr raus, keiner kommt mehr rein.“ Ihr Mann telefoniert. Er macht Pläne, wie er in der Notsituation bei der Versorgung der Einwohner helfen könnte. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Montag: Die Straßen sind menschenleer. Es ist Ruhe im Ort. Die Nachrichten im Internet und per Handy überschlagen sich. Die Frau beantwortet viele Fragen von Freunden und Bekannten. Eine Freundin aus dem Ort macht sich große Sorgen. Sie weint. Gerade war das Gesundheitsamt bei ihrem Mann, er stand im Kontakt mit der zuletzt infizierten Person, die schwer erkrankt im Krankenhaus liegt. Das Gesundheitsamt hat bei Einwohnern Abstriche gemacht. In der Krisensituation hapert es den Bewohnern an Informationen. Es ist abends. Der Hund schaut traurig aus, auch er spürt, dass hier was nicht in Ordnung ist. Die Frau geht mit ihm in den Hof, um ausgiebig mit ihm zu spielen. Dienstag: Freunde erkundigen sich nach dem Befinden und wollen Neuigkeiten erfahren. Das Gesundheitsamt müsste nochmals mit Lautsprecher durch den Ort fahren und die Einwohner aufklären, denkt die Frau. Inzwischen gibt es zehn Corona-Fälle im Ort. Den gelben Wurfzettel haben sie soeben erhalten. Einige Fragen wurden somit abgeklärt. Der Bürgermeister klingelte mit Mundschutz und Handschuhen und übergab die Post. Das Leben hier geht irgendwie weiter. Die Frau ist optimistisch. Sie und ihre Familie haben noch keine Erkältungssymptome. Die Inkubationszeit läuft noch. Aber sie macht sich Sorgen um Mutter und Bruder, die eigentlich ihre Hilfe benötigen. Doch sie kann hier nicht raus.