Nimmermüde allerorten

Britt Mandler wohnt in Eischleben, sie arbeitet in Erfurt und in Arnstadt. Jetzt geht sie am Freitag auch noch ins Augustinerkloster. Dort überreicht ihr der Ministerpräsident den Ehrenbrief des Freistaates Thüringen. Mit der Auszeichnung würdigt das Land ehrenamtliches Engagement. Die stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Arnstadt/Ilmenau der Thüringer Allgemeine teilt sich ihren Job in Redaktionsarbeit und Betriebsratvorsitzendenarbeit. Das Dazwischen mit den Kollegen und der Zeitung klärt sie über Telefon und Nachrichtenkanäle. Wenn man denkt, die Frau könnte sich auch mal um meine beruflichen Belange kümmern, bedenkt man dabei nicht, dass sie auch noch andere 100 und mehr Plagegeister um sich weiß. Ehrenamtlich wirkt sie im Deutschen Journalistenverband Thüringen mit. Auf Bundesebene macht sie auf die Probleme der Medienbranche aufmerksam. Doch auch in der Lokalebene packt sie kräftig mit an. Zuletzt beim Umzug der Ilmenauer Redaktion. Das heimische Hobby, das mit den Katzen, worüber sie auch gern mal an dieser Stelle berichtet, kommt da sicherlich zu kurz. Dass sie sich darüber amüsieren kann, wenn ihr Stubentiger wieder mal eine frisch gefangene Maus in der Stube vor ihre Füße gelegt hat, lässt tief blicken. Sie hat eben Verständnis für jede Kreatur. Ach ja, Kollegin, wir trinken gern mit Dir einen Glühwein.