Niveau kommt von Führung

Seit der Kommunalwahl haben die ehemaligen Städte Gehren (Silke Krannich, Linke), und Langewiesen (Ines Wagner, SPD) neue Ortsteilbürgermeisterinnen. Von deren Leitung hängt das Niveau einer Ortsteilratssitzung ab. Manchmal verirren sich Zuhörer in den Raum. Aber ob der eine Bürger in Gehren wiederkommt, darf bezweifelt werden. Da hat sich das Gremium eine halbe Stunde nur mit der Organisation einer Veranstaltung befasst, was nicht öffentlich angebrachter gewesen wäre. Da gibt die Ortsteilbürgermeisterin zu, dass sie mit den Dokumenten zum Ilmenauer Haushalt 2020 nicht viel anfangen kann, weil die Gehren-Positionen nicht erkennbar sind. Warum hat sie nicht vor der Sitzung ihre Wissenslücken bei der Stadtverwaltung ausgeräumt? Dann geht es erneut um die Diskussion, wann denn eine Veranstaltung stattfindet. Dafür bekommen die Ortsteilräte Sitzungeld, wie auch in Langewiesen. Aber hier führt die Ortsteilbürgermeisterin die Sitzung straff, und die Themen verlieren sich nicht in Belanglosigkeiten. Vielleicht sollte die eine mal von der anderen lernen.