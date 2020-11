Oberpörlitz fühlt sich im Haushaltsplan unterrepräsentiert

Oberpörlitz. In Bezug auf die Verteilung von Geldern im Haushaltsplan für das kommende Jahr gibt es Kritik aus Oberpörlitz. „Momentan können wir dem Entwurf nicht zustimmen“, sagte am Montag im Bauausschuss Ortsteilratsmitglied Jan Ehemann (FDP). Der Grund: Von sieben angemeldeten Vorhaben finde sich keins im Budget für 2021 wieder. Man habe das Gefühl, dass der Ort mit seinen knapp 1200 Einwohnern „ein bisschen hinten heruntergefallen“ sei. Ehemann stellte auch „ein Ungleichgewicht“ fest.

Tatsächlich finden sich im Haushaltsplanentwurf allenfalls kleinere Posten für Oberpörlitz im Bereich Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus wieder. Hinzu kommt ein Investitionszuschuss in Höhe von 50.000 Euro an den Reiterhof, dessen Gelände bei Unwettern in Mitleidenschaft gezogen wurde – das aber mehrmals wöchentlich vom Reitverein mit inzwischen über 140 Mitgliedern als Trainingsfläche gebraucht wird.

„Die Aussage möchte ich so nicht stehen lassen“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schäfer zu der Kritik. Spätestens beim Blick in die Aufstellung der Straßenreparaturen könne man feststellen, dass „Oberpörlitz dort genauso drin ist, wie alle anderen“. So wird geplant, einen Teil der Zufahrt in das neue Wohngebiet ab der Martinrodaer Straße zu erneuern. Überdies gebe es weitere kleinere Maßnahmen. „Wir versuchen in jedem Ortsteil ein Vorhaben umzusetzen. Das müssen aber nicht immer explizit die sein, die der Ortsteilrat anmeldet“, fügte Schäfer hinzu. Oftmals entscheide auch das Fachamt, ob eine Maßnahme vorzuziehen ist – etwa dann, wenn sich der Zustand einer Straße ohne Behandlung verschlimmere.

Verteilung der Investitionen in größeren zeitlichen Dimensionen denken

Dennoch wurde inzwischen mit Vertretern des Ortsteilrats und der Stadtverwaltung ein Gespräch zu dem Thema vereinbart, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Er warnte aber davor, die Investitionen in jedem Jahr mit der Zahl der Einwohner abzugleichen. „Wir verteilen die Mittel nicht mit der Gießkanne. Es wird nie passieren, dass in jedem Ort pro Kopf das gleiche Geld landet“, erklärte er. Schultheiß verwies zudem darauf, dass der Investitionsstau in Oberpörlitz nicht ganz so groß sei, wie in anderen Ortsteilen, wenngleich „natürlich auch noch ein paar Dinge ausstehen“. Größere Straßenbaumaßnahmen seien zudem mit dem Wasserverband Wavi abzustimmen, meinte der Oberbürgermeister. Es ergebe keinen Sinn, eine Straße zu erneuern, wenn zwei Jahre später der Austausch von Wasser- und Abwasserleitungen auf der Tagesordnung stehe.

Kämmerer Gerhard Baumgart, der kurz vor dem Ruhestand letztmalig mit seinem Nachfolger Tommy Melchior einen Haushalt aufstellte, sprach sich dafür aus, bei der Verteilung von Investitionen in größeren zeitlichen Dimensionen zu denken. Die durch Eingemeindungen auf 16 gestiegenen Zahl der Ortsteile plus der Kernstadt sei durchaus eine Herausforderung. „Ich appelliere daran, längerfristig zu schauen, welcher Ortsteil wie beachtet wurde. Man sieht ja, welche Entwicklung die Ortsteile genommen haben, die schon länger bei uns sind. Das kriegen wir bei den anderen auch noch hin“, sagte er. Zwar sei die Infrastruktur in Oberpörlitz durch das neue Wohngebiet weitgehend auf dem neuesten Stand. „Aber da gibt es mindestens eine Delle, die mich stört und nach 20 Jahren muss natürlich auch dort mal wieder was gemacht werden“, fand er.