Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsarchiv von Wümbach wird verlagert

Viel Raum nahm auf der Sitzung des Ortsteilrates Wümbach wieder das örtliche Baugeschehen ein. Die Sanierung des Badeteiches ruht zurzeit. Gelegenheit dafür, dass sich der aufgebrachte Schotter senken kann. Die Ortsteilräte suchten gemeinsam nach Möglichkeiten, auf dem geplanten Rundweg um den Teich auf der Dammkrone mit dem Schotter auch etwas Grün zur Geltung bringen zu lassen. Mit der Ankündigung eines neuen Funkmastes im Ortsbild überraschte Bürgermeister Alexander König (parteilos) die Ratsmitglieder. Der Standort für den Turm, der von der GLU Geotechnik, Landschaftsplanung und Umwelttechnik GmbH Jena ausgewählt wurde, befindet sich auf privatem Grund über dem Ort auf freiem Feld. Ausgleichspflanzungen sind im Gespräch. 45.000 Euro haben Stadt Ilmenau und Ortsteil Wümbach in diesem Jahr vorgesehen, um den Radweg von Wümbach nach Gräfinau-Angstedt bis zur Gemarkungsgrenze von Gräfinau-Angstedt fertigzustellen. Es geht darum, den Radweg bis in Höhe der „Baumgrenze“ – gleichzeitig Grenze zum Nachbarort – mit Bitumen zu belegen. Eingeschlossen dabei ist eine Drainage am Wegesrand der Bergseite, um einen möglichst reibungslosen Abfluss von Oberflächenwasser am Berghang zu ermöglichen.

Das Maskottchen „Ruetschwänzchen“ für Wümbach ist neu entstanden. Foto: Gerd Dolge

In die letzte Runde gingen die Vorbereitungen auf den 1. Unternehmerstammtisch von Wümbach, der am Donnerstag, dem 27. Februar, um 17.30 Uhr im Versammlungsraum des Dorfgemeinschaftshauses am Anger in Wümbach stattfinden soll. Von den rund 60 versandten Einladungen meldete Ortsteilbürgermeister König 40 positive Rückmeldungen; 20 seien noch offen, so dass man mit rund 50 Vertretern von örtlichen Unternehmen, Selbstständigen, Handwerkern und Mittelständlern rechnet. In den kommenden Tagen soll das Ortsarchiv von Wümbach durchgesehen und zur Archivierung vorbereitet werden. Dazu werde die Leiterin des Stadtarchivs, Martina Arnold, dem Dorfgemeinschaftshaus einen Arbeitsbesuch abstatten. Die Unterlagen werden „streng nach Archivar-Richtlinien bewertet“, sagte Alexander König. Teile des Wümbacher Archivs sollen ins Kreisarchiv, andere Teile ins Stadtarchiv übernommen werden. In jedem Fall seien die Unterlagen weiterhin öffentlich zugänglich. Parallel dazu „stöberten“ die Ratsmitglieder emsig in einigen Archivalien, die König als Anschauungsexemplare mitgebracht hatte. Im Raritäten-Ordner zur „Feuerpolizei“ erfuhren sie, dass sich ein Wümbacher Bürger „am 18.6.1966 die Hand gequetscht“ hatte, dass 1947 eine Gewerbeanmeldung für ein Elektrogeschäft vorlag und lasen mit Interesse die „Eierabgabeliste 1954“. Zum Büttenabend des Wümbacher Carnevalclubs WCC wurde das Ruetschwänzchen – wie die Wümbacher von den Einwohnern der umliegenden Orte genannt werden als neue Holzfigur vorgestellt, gefertigt von Skulpturensäger Dirk Rudolf aus Gräfinau-Angstedt. Sie soll demnächst die vor gut zehn Jahren entstandene erste Ruetschwänzchen-Figur am Standort der Kreuzung von Weide und Wümbach ersetzen.