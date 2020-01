Ortsteile fordern mehr Informationen aus Ilmenaus Rathaus

Ilmenau. Der Haushalt für das Jahr 2020 wird von den Ortsteilen unterschiedlich bewertet. Kritik kommt vor allem aus den neu hinzugekommenen Gemeinden. Allen voran: Bücheloh.

Man sei nicht als Bittsteller nach Ilmenau gegangen, betonte Nico Franz (parteilos), Ortsteilbürgermeister der ehemaligen Wolfsberggemeinde. „Weder Schulden noch offene Rechnungen“ habe man bei der Eingemeindung mitgebracht – gemessen daran sei Bücheloh im Haushalt „dürftig weggekommen“. Zudem pochte er auf Erfüllung eines alten Gemeinderatsbeschlusses, wonach die Kirchensanierung im Ort finanziell unterstützt wird. Von den 25.000 Euro für dieses Vorhaben seien aber 5000 Euro einfach weggekürzt worden. Und wenn im nächsten Jahr der Wasserverband einen Kanal am Humbach baut, erwarteten die Bürger zu recht, dass im Anschluss auch die Straße folgt. Die sei nicht einmal im Jahr 2021 zu finden, sagte Franz.

Das liegt daran, dass der Straßenbau in einer Sammelposition des Haushalts nicht einzeln aufgeführt wurde, erklärte Bauamtsleiter Thomas Schäfer. Über die einzelnen Maßnahmen sei aber ausführlich im Bauausschuss informiert worden, fügte er hinzu. Unter ihnen befindet sich auch das Vorhaben in Bücheloh. Aus der Kämmerei gibt es inzwischen eine Zusage, die fehlenden 5000 Euro für die Kirchensanierung noch aufzutreiben.

Es ist eine Mischung aus missinterpretierten Haushaltszahlen und tatsächlich nicht enthaltenen Maßnahmen, die den Unmut in den Ortsteilen schüren. Nicht jeder hat sich schon an die Darstellung des Ilmenauer Budgets auf dem Papier gewöhnt und so kommt es mitunter auch zu falschen Schlussfolgerungen. So hieß es etwa in Gehren und Langewiesen, dass nicht mehr investiert werde, als der Anteil der Eingemeindungsprämie von rund 350.000 Euro. Tatsächlich aber fließen in beide Ortsteile jeweils knapp eine Million Euro, stellte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) klar.

Aus Sicht von Langewiesens Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) gibt es nur etwas Positives zu vermerken: „Wir haben einen Haushalt.“ Ansonsten falle es schwer, den Ortsteil im Haushalt wiederzufinden. Was Wagner aber auch ärgert, ist die fehlende Rückmeldung aus der Verwaltung, warum beantragte Positionen wieder gestrichen wurden.

Ihr pflichtete Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch (parteilos) aus Oehrenstock bei. „Die Kommunikation müsste etwas besser werden“, fand er. Ein Hinweis, der auch in manchem alteingesessenen Ortsteil Widerhall findet. „Es ist ganz normal, dass nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Aber es gibt ein Bedürfnis nach mehr Informationen“, sagte Manebachs Ortschef Stefan Schmidt (parteilos).

Doch auch diese Rückmeldungen gehören dazu: „Ich bin voriges Jahr unangenehm aufgefallen und gehöre diesmal nicht zu den Meckerern“, versicherte Ortsteilbürgermeister Frank Amm (parteilos) aus Frauenwald. Die Gemeinde werde im Ilmenauer Haushalt „relativ gut bedient“. Das sah auch Michael Hartung (parteilos) so, der dem Ortsteil Jesuborn vorsteht. „Wir gehörten 58 Jahre zu Gehren und sind immer ein bisschen benachteiligt worden. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei“, fügte er hinzu.

Er sei sich als „geborener Optimist sicher, dass sich das Getriebe schnell einfahren wird“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß. Wenn es Unklarheiten gebe, mögen die Bürgermeister auf dem kurzen Dienstweg an das Rathaus herantreten, bat er. „Wenn aus ‘uns und denen in Ilmenau’ ein wir wird, würde ich mich das doch sehr freuen“, sagte der Stadtchef.