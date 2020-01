Ortsteilrat Gehren plant Feier für Vereine und Gewerbetreibende

Bevor sich die Gehrener Ortsteilräte am Donnerstag mit dem Haushalt 2020 befassten, der in der kommenden Woche im Ilmenauer Stadtrat beschlossen werden soll, debattierten sie eine halbe Stunde über die Planung eines Empfangs für Gewerbetreibende und Vereine.

Einziger Bürger unterhält sich mit dem Handy

Wann, wie, wie viele und wer wurde diskutiert, Namen für Redner ins Spiel gebracht, der unaktuelle Veranstaltungskalender der Stadt Ilmenau kritisiert, das kulturelle Programm mit Musikschule, Tanzstudio und Rezitation umrissen, eine Kapelle mit Tanz wieder verworfen. So etwas Schönes habe es vor 20 Jahren noch mit dem damaligen Bürgermeister Hartmut Breternitz gegeben, hieß es.

Gehren hat etwa 200 Gewerbetreibende und 23 Vereine, die angeschrieben werden müssen. Über den Inhalt der Einladungskarten wurde jedoch noch nicht gesprochen in der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates, bei der sich der einzige erschienene Bürger mit seinem Handy Unterhaltung verschaffte. Bevor es dann um das Budget der Feierlichkeit gehen sollte, vertagte man das Thema in den nicht öffentlichen Teil. „Da hocken wir uns in 14 Tagen noch einmal hin und ziehen das Ding durch“, gab ein Ortsteilrat die Zielstellung der Planung aus.

Haushaltsentwurf sorgt für Verwirrung

Dann kam die Zeit, über den Haushaltsentwurf der Stadt Ilmenau zu sprechen. Aber damit waren die Ortsteilräte inklusive Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Linke) überfordert, wie sie selbst zugaben. Sie erkannten auf dem Papier keine ihrer zwölf geforderten Maßnahmen, dafür aber sofort, dass alle geplanten Investitionen mit dem Geld bestritten werden sollen, das ihnen nach der Eingliederung nach Ilmenau als Prämie zusteht (337.000 Euro). Damit waren sie nicht einverstanden, weil darüber der Ortsteilrat entscheiden sollte.

200.000 Euro sollen für Gemeindestraßen ausgegeben werden, aber für welche, konnten die Ortsteilräte aus dem Papier bis auf Wiesenweg und Finnlandsiedlung nicht erkennen. Sehr viel aus dem Gehrener Etat soll der Sport abbekommen. Der habe sich auch schon vor der Fusion an das Ilmenauer Sport- und Betriebsamt gewandt, hieß es. Die im Haushalt geplante Finanzierung für einen Kita-Neubau empfanden Ortsteilräte als „sehr verwirrend“.