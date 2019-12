Im Wohngebiet Am Stollen in der Bergrat-Mahr-Straße 18-24 gibt es einen Parkplatz für Pflegedienste.

Ilmenau. Pflegedienste finden in der Kernstadt und in den Wohngebieten von Ilmenau oft keinen Parkplatz. Sie beantragen aber auch keine Ausnahmeregelung.

Parkplätze für Pflegedienste reichen in Ilmenau nicht aus

Nach einem Beschluss des Stadtrates vom Oktober soll den Pflegediensten die Arbeit erleichtert werden, indem ihre Parkmöglichkeiten erweitert werden. Ordnungsamtsleiter Ingolf-Werner Müller stellte am Donnerstag im Stadtrat den Ist-Zustand dar. Er sagte, dass die Pflegedienste zeitlichen, körperlichen und wirtschaftlichen Druck spüren würden und gern in der Nähe der Wohnungen ihrer Patienten parken. Das werde jedoch oft von der Polizei abgestraft, weil es auf Gehwegen oder in Halteverboten passiere. In der Kernstadt herrsche ein wesentlich höherer Parkdruck von Anwohnern, Gewerbetreibenden, Kunden und Besuchern als in den Ortsteilen.

Auch die Wohngebiete haben eine hohe Einwohner-, Fahrzeug- und Parkdichte. Da der Großteil dort an Straßen und Plätzen den großen Vermietergesellschaften gehört, gab es im November ein Gespräch mit der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH (IWG) und der Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau. Beide Vermieter betonten, dass das Einrichten zusätzlicher Parkflächen für Pflegedienste auf ihrem Grund und Boden nur im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen oder Neubau erfolgen könne und zu Lasten von Allgemein- und Mieterparkplätzen gehe. Bisher gebe es am Stollen und im Altneubaugebiet neun Parkflächen für Pflegedienste. Die Stadt wolle zusätzliche allgemeine Kurzzeitparkplätze (0,5 Stunden) beschildern und erweitern. Auf keinen Fall aber, so Müller, könne für alle in Ilmenau zuständigen Pflegedienste Parkflächen bereitgestellt werden. Doch es gebe für diese wie auch andere Berufsgruppen eine Ausnahmeregelung, die jedoch in diesem Jahr nur neun Mal in Anspruch genommen wurde, und davon nur von einem Pflegedienst. Demnach hätten die Pflegedienste die Möglichkeit, im eingeschränkten Halteverbot, bei Parkscheibenpflicht sowie an Parkuhren oder Parkscheinautomaten, in Fußgängerzonen und auf Bewohnerparkplätzen gebührenfrei und ohne Zeitbegrenzung zu parken, solange das für ihre Arbeiten notwendig ist. Dies regelt Paragraf 46 der Straßenverkehrsordnung. Die Ausnahmegenehmigungen erteilt die Stadt Ilmenau als Straßenverkehrsbehörde für eine Verwaltungsgebühr von 80 Euro pro Fahrzeug und Genehmigung für maximal drei Jahre. Gebührenbefreiung sieht der Gesetzgeber nicht vor. Wolle die Stadt die Pflegedienste von der Gebühr entlasten, könne dies nur mit einem Stadtratsbeschluss erfolgen, demzufolge die Gebühren und Auslagen von der Stadt übernommen werden. Das hatte nach dem Vortrag nicht den Anschein, eher sei das Sache des Bundes, hieß es. Stadträte, die beruflich mit dem Thema zu tun haben, sprachen von Stoßzeiten und Pflegenotstand und davon, dass am Haus für ältere Bürger am Stollen nur ein Parkplatz für Pflegedienste vorhanden sei. Anwohner sollten dort über ihre Großvermieter mitteilen, dass sie ihren nicht genutzten Parkplatz tagsüber für Pflegedienste bereitstellen.