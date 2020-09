Petterson und Findus auf Tournee

Die Vogtländer Puppenspiele gastieren in Stadtilm.

Die Vogtländer Puppenspiele unter der Leitung von Nadine und Edmund Brumbach sind mit „Pettersson und Findus“ auf Tournee. 1829 gründete der Urgroßvater von Nadine Brummbach, Lorenz Lauenburger, das Theater und zog mit Pferd und Wagen durch die Lande. Er spielte auf Jahrmärkten, Festen und Gaststätten für Groß und Klein Stücke wie „Dr. Faust“, „Der Kampf mit dem Drachen“ oder das klassische „Marionettenvarieté“.

Nach über 180 Jahren pflegt die Familie Brumbach noch die Tradition. Bereits in der sechsten Generation reist die Puppenspielerfamilie durch Deutschland und gibt jährlich bis zu 300 Vorstellungen. „Wie Findus zu Pettersson kam – frei nach Sven Nordqvist“ wird vom 25. bis 27. September in Stadtilm auf dem Festplatz am Viadukt im Theaterzelt erzählt.

Die Vorstellungen sind Freitag und Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Die Geschichte einer großen Freundschaft dauert 50 Minuten. Wie kam der lustig gestreifte Kater Findus eigentlich zum alten Pettersson? Das geschah, als Petterssons Nachbarin Beda Andersson bemerkte, dass der Alte manchmal traurig war und beim nächsten Besuch einen Pappkarton mitbrachte, der beschriftet war mit „Findus grüne Erbsen“. Im Karton lag ein Katzenjunges.