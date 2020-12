Frauenwald. Für die Umgestaltung des Frauenwalder Waldbadgeländes liegt inzwischen ein Entwurf für den Bebauungsplan vor. Auf dem in privater Hand befindlichen Areal soll perspektivisch das „Naturcamp Lenkgrund Frauenwald“ werden.

Die Investoren Claudia und Frank Weidner aus Riechheim wollen mit ihren Plänen auf rund 5000 Quadratmetern Naturliebhaber, Familien und die Generation über 50 Jahre für einen Urlaub im Thüringer Wald gewinnen. Geplant ist, dafür das vorhandene Hauptgebäude um eine Etage zu erweitern und auszubauen. Unter anderem werden dort die Sanitäranlagen für das Naturcamp untergebracht. Das Objekt erhält einen Laubengang und soll sich durch die Gestaltung mit natürlichem Baumaterial harmonisch in die Gegend einfügen, sagte Claudia Weidner bei der Vorstellung des Vorhabens jüngst vor dem Ausschuss für Bau und Vergabe.

Verzicht auf grelle Farben bei der Gestaltung

Gleiches ist für die kleinen Holzhäuser vorgesehen. Sieben sogenannte „Tiny Houses“ mit viel Holz und Glas für Übernachtungen sollen errichtet werden, hinzu kommt eine Outdoor-Küche und eventuell auch eine Sauna. Aus einem Teil der bisherigen Waldbadfläche soll ein großer Pool entstehen, um den das Gelände etwas angehoben wird. Hier werden Stellflächen für Wohnmobile und Caravans entstehen, auf einem anderen Teil der Fläche sind Zeltplätze geplant.

Im Vorentwurf des Bebauungsplans finden sich klare Vorgaben zu Umfang und Gestaltung des Projekts. So sind maximal zwei Geschosse erlaubt, die Höhe des Hauptgebäudes darf 7,50 Meter und 140 Quadratmeter nicht überschreiten, die der kleinen Häuser endet bei 5,50 Metern und jeweils 50 Quadratmetern, sagte Sandra Schönfeld von der Bauprojekt Ilmenau Planungsgesellschaft (BPI). Vorgesehen ist grundsätzlich eine offene Bauweise mit Sattel- und Pultdächern, der Vorentwurf schreibt den Verzicht von glänzenden und spiegelnde Materialien vor und schließt grelle und leuchtende Farben aus.

Wie es bei der Bauausschusssitzung hieß, plane der Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau (Wavi) kein Anschluss an die Ver- und Entsorgung des Areals. Deswegen muss in die Planungen die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens sowie eine vollbiologische Abwasseranlage einbezogen werden.

Ortsteilbürgermeister Frank Amm (parteilos) zeigte sich zwiegespalten, was die Entwicklung des Geländes anbetrifft. „Touristisch gesehen ist es sicherlich eine Bereicherung für unseren Ort, da gibt es gar keine Frage“, sagte er. Allerdings bringt das Vorhaben eben auch mit sich, dass die Tage des Waldbads gezählt sind. Die Investoren sicherten zu, dass die Freizeiteinrichtung bis zum Baubeginn weiterhin von der Öffentlichkeit genutzt werden kann - mindestens noch den nächsten Sommer.

Vernetzung mit Akteuren vor Ort

Zu DDR-Zeiten wurde das Schwimmbad in Frauenwald auf fremdem Grund und Boden errichtet. Um das Freizeitareal nach der politischen Wende weiterhin öffentlich nutzen zu können, wurde an die rechtmäßigen Besitzer eine Pacht von der Kommune entrichtet, die derzeit 1702,29 Euro pro Jahr beträgt.

In dem Naturcamp sollen den Gästen Aktivitäten, Genuss und Erholung angeboten werden. Dazu wollen sich die Riechheimer auch mit jenen vernetzen, die Touristen im Ortsteil bereits Angebote machen. „Der Markt gibt es her“ und familienfreundliche Angebote seien gefragt, zeigte sich Claudia Weidner bei der ersten öffentlichen Präsentation im März dieses Jahres überzeugt. Nicht zuletzt werde mit den Wohnmobilstellplätzen auch eine Lücke geschlossen, die ihrer Einschätzung nach am Rennsteig vorhanden ist. Die nächsten Übernachtungsmöglichkeiten im Landkreis für diese Art von Urlaub befinden sich im Meyersgrund zwischen Manebach und Stützerbach und in Großbreitenbach.