Quad fackelt ab - Berauscht von Methamphetamin - Alkoholisiert auf Moped

Ilm-Kreis Das sind die Polizeimeldungen aus dem Ilm-Kreis

Quad brennt in Geraberg ab

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Nachmittag in der Geschwendaer Straße in Geraberg ein Quad in Brand. Das Feuer verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

In Großbreitenbach mit Methamphetamin unterwegs

Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 22.30 Uhr einen 27-Jährigen mit seinem Audi in der Ilmenauer Straße. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Methamphetamin. Bei der weiteren Überprüfung wurden im Fahrzeug geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann durfte die Fahrt nicht weiter fortsetzen und muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Alkoholisiert in Gehren

Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 20.45 Uhr einen 51-jährigen Mopedfahrer in der Johannesstraße. Ein Alkoholtest ergab 0,5 Promille. Den Zweiradfahrer erwarten ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

