Radsportclub warnt vor Nagelfallen bei Elgersburg

Elgersburg. Der Ilmenauer Radsportclub (ILRC) warnt vor Nagelfallen im Wald rund um Elgersburg. Wie Vorstandsmitglied Karsten Neumann mitteilte, wurden zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mehrere Nägel in einer Reihe in Baumwurzeln entdeckt, deren Köpfe abgeschnitten waren. Die in der Nähe des Rumpelsbergs gefundenen Fallen wurden nach Kenntnis des ILRC unschädlich gemacht. „Für uns ist das wiederholte Auffinden von solchen Fallen, für die nicht nur eine Gefahr für Radfahrer ausgeht, sondern auch alle anderen Waldnutzer und Tiere gefährdet, nun der Anlass, eine generelle Warnung auszusprechen, dass im Bereich Elgersburg offenbar mit solchen Gefahrenquellen gerechnet werden muss“, erklärte Neumann.

Dem Anschein nach seien sich die Täter den Konsequenzen ihres Tuns nicht bewusst, sagte das Vorstandsmitglied. Zwar sei es offensichtlich, dass sich die Fallen gegen Radfahrer richten, doch auch Wanderer könnten auf Schnee ausrutschen und sich an den Nägeln verletzten. Der Verein rät dazu, dass sich die Finder solcher Vorrichtungen an die Polizei wenden. Im aktuellen Fall sei bereits Anzeige erstattet worden. Für den ILRC seien die Fallen „ganz klar kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die je nach Schwere der Folgen auch zu Gefängnisstrafen führen kann“, hieß es weiter.