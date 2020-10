Radverkehrsübungsplatz soll auf alter Deponie in Ilmenau entstehen

Ilmenau. Aus der oberen der beiden asphaltierten Flächen an der Ilmenauer Allee soll ein dauerhafter Radverkehrsübungsplatz für Kinder und Jugendliche werden. Eine entsprechende Empfehlung gaben in dieser Woche die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr ab und folgten damit einem Vorschlag von Ilmenaus Fahrradbeauftragtem Alexander Grube.

Bei der Siegerehrung zum diesjährigen Stadtradeln ging es um die Stärken und Schwächen der städtischen Infrastruktur. Als einen Schwachpunkt bewerteten die Besucher der Veranstaltung, dass es in Ilmenau keinen Übungsplatz für die Fahrradausbildung ging, berichtete Grube.

Zwei Drittel der Fläche soll markiert werden

Zwar existiert in Langewiesen ein Verkehrsgarten. Der aber ist eingezäunt und steht der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Führt nun beispielsweise die Freie Reformschule „Franz von Assisi“ ihre jährliche Fahrradausbildung auf dem Platz an der Ilmenauer Allee durch, muss das Gelände einmal komplett in Eigenregie zur Übungsverkehrsfläche umgestaltet werden.

Das soll sich mit einer dauerhaften Anlage ändern. Wie Ausschussvorsitzender Matthias Wetzel (CDU) im Nachgang der Sitzung gegenüber unserer Zeitung sagte, sollen etwa zwei Drittel der Fläche markiert und mit Pollern versehen werden. Das habe neben der sinnvollen Nutzung des Areals auch den Nebeneffekt, dass das sehr zum Missfallen der Bewohner in der Nachbarschaft stattfindende Aufdrehen von Motoren und durchdrehende Reifen von zumeist jugendlichen Autofahrern unterbunden werde.

Schon einmal war ein Radverkehrsübungsplatz auf dem Gelände der rekultivierten Deponie an dieser Stelle Thema im Ausschuss, wurde seinerzeit aber aus Kostengründen verworfen. Wie Ordnungsamtsleiter Ingolf Müller in der Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschusses sagte, gebe es inzwischen eine günstigere Variante, um für eine dauerhafte Markierung zu sorgen. Die sollen nicht nur die Schulen, sondern auch Familien individuell nutzen können.