Es gibt jetzt Volkshochschulkurse zum rauchfrei werden. Vor den geschlossenen Kneipen zu rauchen macht keinen Sinn mehr. Und wenn die noch einigermaßen bezahlbaren Fluppen aus dem Ausland alle sind, bleibt eine Nachschubausfuhr verboten.

Es wird also in Corona-Zeiten immer sinnloser, sein Geld rauszublasen. Und jetzt will auch noch die Ilmenauer Stadtverwaltung Zigarettenautomaten an ihren Gebäuden und Grundstücken abbauen. Der Beschluss von 2005 „Ohne Rauch geht’s auch“ soll auf die neuen Ortsteile übertragen werden. Doch da spielen nicht alle artig mit.

Möhrenbach findet die Suchtprävention nicht zielführend, da sich die Automaten aufgrund weniger Einkaufsmöglichkeiten unweit von ihren jetzigen Standorten wiederfinden würden. Der Ortsteilrat Pennewitz ist dagegen, die Zigarettenautomaten aus dem Ortsgebiet zu entfernen. Der Ortsteilrat Frauenwald stimmte einstimmig gegen den Beschluss, da fehlende Verkaufseinrichtungen die rauchenden Urlauber zu zusätzlichen Autokilometern zwingen würden.

Da bleibt aber eine Frage im Rauch: Wieso kann ein Ort staatlich anerkannter Erholungsort sein, wenn er nicht mal Verkaufseinrichtungen vorzuweisen hat? Eines aber hat der Stadtratsbeschluss von 2005: Wo kein Automat, da auch kein Automatenaufbruch.