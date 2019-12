Regionalexpress erhöht die Chancen für Bahnhof Wümbach

Mit großer Mehrheit forderten vor einem Monat die Kreistagsmitglieder Land, Bund und die deutsche Bahn auf, sich „vehement“ für einen Haltepunkt bei Ilmenau-Wümbach an der ICE-Strecke Nürnberg-Erfurt einzusetzen, sollte die - wie vom Land geplant - für den Regionalverkehr genutzt werden (unsere Zeitung berichtete). Zugleich will der Ilmenauer Stadtrat sich für einen Haltepunkt stark machen. Eine Resolution soll verabschiedet werden.

Landrätin Petra Enders (Linke) hatte Ende August mit dem Ilmenauer Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) und dem Rektor der Technischen Universität Ilmenau, Peter Scharff, einen offenen Brief an die Thüringer Verkehrsministerin unterzeichnet. Der Freistaat solle sich bei Verhandlungen mit der Deutschen Bahn für einen Regionalhaltepunkt an der ICE-Strecke bei Wümbach einsetzen, hieß es darin. Es sei Aufgabe der Bahn, die damals in einem Planfeststellungsverfahren vereinbarte Infrastruktur zu schaffen, sagte Enders.

Neue Verbindung ab 2023 geplant

Das Thüringer Verkehrsministerium plant ab Ende 2023 eine neue Regionalexpress-Linie von Erfurt nach Nürnberg über die ICE-Neubaustrecke. Eine entsprechende Ausschreibung wurde Anfang August veröffentlicht. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 könnte eine neue Zugverbindung zwischen Thüringen und Bayern entstehen. Haltepunkte sind in Coburg und Bamberg geplant. Doch außer in Erfurt sieht die Ausschreibung in Thüringen keinen Einstieg vor. Für Reisende von Erfurt nach Coburg soll die Fahrzeit durch Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 190 km/h gerade einmal 42 Minuten dauern.

Parteiübergreifend setzten sich Politiker bereits in den vergangenen Jahren für einen Bahnhalt in Wümbach ein. Ursprünglich war im Planfeststellungsbeschluss ein Interregio-Halt vorgesehen. Diese Zuggattung gibt es schon lange nicht mehr. Vorgesehen war der „Ausbau eines Personenbahnhofs in Ilmenau-Wümbach zum Haltepunkt und Verknüpfungspunkt zwischen Nah- und Fernverkehr“. In einem Planänderungsverfahren sprach sich die Deutsche Bahn gegen den Haltepunkt in Ilmenau aus. „In Vertretung des Landkreises habe ich daraufhin im Juli 2012 Klage gegen die Bundesrepublik wegen des Wegfalls des Haltepunktes eingereicht“, so Landrätin Petra Enders (Linke). Die Verhandlung fand im November 2015 statt. Zwar wurde die Klage zurückgewiesen, so die Landrätin, weil aus Sicht des Gerichtes der Ilm-Kreis nicht klagebefugt war. „Doch es hat sich trotzdem gelohnt, zu klagen“, ist sich Petra Enders sicher. Denn das Verfahren brachte den Hinweis, dass der Planfeststellungsänderungsbeschluss die Vorhabenträgerin (BRD) ausdrücklich verpflichtet hat, die Eisenbahn-Strukturanlagen so zu errichten, dass der spätere Bau des Personenbahnhofs nicht ausgeschlossen wird. „Wenn also ein Regionalverkehr auf dieser Strecke geplant ist, sehe ich den Bund und die Deutsche Bahn in der Pflicht, den schon immer geplanten Haltepunkt in Ilmenau-Wümbach nachzurüsten“, so Enders. Sie sieht auch einen Vorteil für die die Technische Universität Ilmenau, weil damit eine attraktive Anbindung nach Bayern gewährleistet wäre.

Vor sechs Jahren gab es den Vorschlag eines Professors der Technischen Universität, das alte Industriegleis vom ehemaligen Porzellanwerk Ilmenau zu verlängern. Von dort aus sind es nur vier Kilometer bis zum Haltepunkt Wümbach. Inzwischen ist eher eine Busanbindung im Gespräch, sollte es jemals zu einem Halt in Wümbach kommen.

Ursprünglich war geplant, dass Güterzüge die ICE-Strecke ebenso nutzen können. Dafür gibt es alle 20 Kilometer einen Überholbahnhof, im Ilm-Kreis nicht nur bei Wümbach, sondern auch Eischleben. Bislang fahren allerdings keine Güterzüge auf der Strecke.