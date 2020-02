Saubere Luft und sauberes Wasser als Geschäftsmodell

Ilmenau. Bislang ist die Lynatox GmbH noch ein Geheimtipp. Doch das von Absolventen der Technischen Universität Ilmenau und der Bauhaus-Universität Weimar gegründete Unternehmen ist drauf und dran, mit seinen Produkten große Märkte zu erobern. Die Ingenieure haben Verfahren entwickelt, mit denen organische Schadstoffe in Luft und Wasser abgebaut werden - und zwar rückstandslos bis auf CO2 und Wasser, ganz ohne chemische Zusätze.

Ein Landratsamt stattet 100 Büros mit Geräten aus Ilmenau aus

Mit den Anwendungen der Lynatox lässt sich die vierte Reinigungsstufe bei Kläranlagen umsetzen, wobei dem Wasser Weichmacher und Medikamentenrückstände entzogen werden. Die selbst entwickelten und hergestellten Luftreinigungsgeräte sind hingegen Alternativen für kostspielige Sanierungen, wie sie derzeit an der Grundschule in Martinroda aufgrund von Naphthalinbelastung stattfinden. Auch giftige Substanzen von alten, zumeist in Kirchen aufgetragenen Holzschutzmitteln ließen sich mit den Reinigungsgeräten aus Thüringen abbauen, ist Tobias Schnabel, Gründer und technologischer Leiter, überzeugt.

Was für Außenstehende beinahe unglaublich klingt, davon hat sich in Deutschland bereits ein Landratsamt überzeugen lassen und über 100 Büros seiner Mitarbeiter mit den Geräten aus Ilmenau bestückt. „Das hat der Behörde rund 15 Millionen Euro Sanierungskosten gespart“, schätzt Mitbegründer und kaufmännischer Leiter Lars Matting ein. Bei der Umsetzung ihrer Anwendungen arbeiten die Unternehmer eng mit staatlichen und freien Prüfstellen zusammen. Auch im Fall des Landratsamtes bestätigten mehrwöchige Testreihen, dass die Maßnahme Erfolg hatte. Das Luftreinigungsgerät ist inzwischen derart gefragt, dass bislang aus dem Vorhaben nichts wurde, sich ein kleines Vorratslager aufzubauen.

Was aussieht wie ein Wandbild, ist ein Modul voller Technik, das für saubere Luft sorgt. Foto: Arne Martius

Bei ihren Anwendungen setzen die Ilmenauer auf die photokatalytische Reaktion. Unter Einwirkung von Licht löst dabei ein Katalysator die gewünschte Reaktion bei einem Substrat aus. Anfragen erhielt das Unternehmen inzwischen auch nach einer Methode zur Bekämpfung des Coronavirus. Aus Sicht von Lars Matting ist das denkbar, setzt aber weitere Forschungen voraus.

„Wir wollen schließlich keine Scharlatanerie anbieten“, sagt Matting am Dienstag bei einem Besuch der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. „Das könnte ein weltverändernder Stoff mit unwahrscheinlich vielen Anwendungsbereichen sein“, erklärt Daniel Martschoke, der dritte Firmengründer und Geschäftsführer. Derzeit werden Geräte aus Ilmenau zu Testzwecken in einer Stallanlage eingesetzt, um sowohl die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern, als auch die Geruchsemission in der Umgebung abzusenken.

Tobias Schnabel hat schon eine weitere Idee: Die Geräte könnten modifiziert hinter den Kühlern von Fahrzeugen eingebaut werden und dort für die Reinigung der Abgase der Vorausfahrenden sorgen. „Das würde vor allem bei dichten Verkehrsströmen Sinn ergeben und die Luftqualität verbessern“, sagt er. Für die Grünenpolitikerin durchaus ein Thema: „Verbrennungsmotoren werden uns mindestens noch zehn Jahre begleiten“, schätzt Katrin Göring-Eckardt ein.

2016 gründeten die beiden Universitätsabsolventen mit Lars Matting das Unternehmen – auch mit eigenen finanziellen Mitteln. Heute arbeiten 15 Frauen und Männer bei der Lyantox GmbH. Zu den Investoren gehört übrigens ein Anleger, der bislang sein Geld mit Erdöl verdiente.

„Sauberes Wasser ist das neue Öl“, findet Daniel Martschoke.