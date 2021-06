Scheunenbrand bestätigte sich in Ettischleben nicht

Ettischleben. Elektrogerät sorgte in Ettischleben für Verqualmung. Feuerwehr aus Arnstadt schnell vor Ort.

Ein zunächst als Scheunenbrand gemeldeter Notruf hat sich am Samstagnachmittag glücklicherweise nicht bestätigt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte in einem Gebäudeteil allerdings ein Elektrogerät, was zu starker Verqualmung in dem Vierseitenhof führte.

Da die Feuerwehr Arnstadt sich gerade auf dem Rückweg eines vorherigen Einsatzes befand, waren die Einsatzkräfte zuerst vor Ort und hatten die Lage schnell im Griff. Die Feuerwehr aus Marlishausen unterstützte mit einem Sicherungstrupp unter Atemschutz.