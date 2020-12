Schulen jetzt mit Handlungsspielraum für Lernkonzepte

Eine Corona-Abstrichstelle befindet sich in Arnstadt An der Weiße 31.

Es wurde Zeit, dass das Land den Schulen mehr Handlungsspielräume für Lernkonzepte in Pandemie-Zeiten gibt, sagte Landrätin Petra Enders (Linke) am Dienstag. Sie sieht die Schulen als zusätzliche Infektionsbeschleuniger seit Ende der Herbstferien an. Lag die Inzidenz-Zahl da noch für den Ilm-Kreis bei 25,4 so sei sie danach rasant gestiegen, waren bereits nach zehn Tagen Unterricht zehn Schulen mit Corona-Infizierten auf Schüler- und Lehrerseite betroffen. Derzeit sind von den 40 Schulen im Landkreis 8 Grundschulen, 2 Regelschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, zwei Gymnasien, beide Berufsschulstandorte Arnstadt und Ilmenau, ein Förderzentrum und eine Freie Schule mit dem Infektionsgeschehen konfrontiert, aber mit der Grundschule in Kirchheim nur eine Schule ganz geschlossen. Die Konzepte sehen ab Klasse 7 einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht, in den Grundschulen den Verzicht auf Nicht-Hauptfächer, das Unterrichten in kleineren Gruppen und das Weglassen von klassenübergreifendem Unterricht vor. Über das Tragen von Masken im Klassenraum entscheide das Hygienekonzept der Schule. Am Goethe-Gymnasium in Ilmenau werden in einer Klasse zwei Luftreinigungsgeräte einer Ilmenauer Firma getestet. Enders vermisst ein Förderprogramm des Bundes für die Anschaffung solcher Geräte, würden alle Schulen im Ilm-Kreis damit versorgt, käme man auf Kosten von 5,4 Millionen Euro.