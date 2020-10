12,4 Millionen Euro investierte die Stadt Ilmenau in eine neue Schwimmhalle, die direkt an die Eishalle angebaut wurde. Hier ist der Kleinkindbereich zu sehen.

Ilmenau. Am Montag gegen 12 Uhr zeigte die Ampel auf der Webseite der Ilmenauer Schwimmhalle auf rot, da waren noch elf Plätze in der Halle frei

Zur Eröffnung der neuen Schwimmhalle in Ilmenau gab es am Sonntag kein Gedränge. Insgesamt wurden 164 Besucher gezählt, coronabedingt beträgt die maximale Anzahl 128 Personen, die sich gleichzeitig in der Halle befinden dürfen. Kundenkontaktdaten müssen am Eingangsbereich abgegeben werden.