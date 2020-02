Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Museumsstandorte im Ilmkreis – ein Erlebnis

„Nur gemeinsam sind wir stark!“. Auf diesen Nenner lässt sich eine Initiative in der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach bringen, die mindestens sechs Museen in der Region als Lebenswelten-Verbundmuseum zusammenbringen will. Das sind das Rennsteigmuseum in Neustadt (Rennsteig, Schwämmklopferkunst), das Glasmuseum in Altenfeld, die Heimatmuseen in Gillersdorf (Muldenhauerei, Schieferabbau, Holzschaukelpferde) und in Friedersdorf (Leineweberei), die Heimatstube in Wildenspring (Schulmöbel, Stammbaum derer von Holleben) und das Thüringer Wald-Kreativ-Museum (Kloßpressen, Porzellan, Musikinstrumentenbau).

Multifunktionale Räume sollen für Filmpräsentationen und Veranstaltungen genutzt werden Viele kleine Museen, die zu einem großen Ganzen finden sollen, damit auch die Touristen und Besucher zu ihnen finden. Studenten der Fachhochschule Erfurt stellten im Rahmen ihres Masterstudienprojektes in der vorigen Woche ihre Ideen vor, denn die Landgemeinde Stadt Großbreitenbach lässt ein Konzept für ein Lebenswelten-Verbundmuseum erarbeiten, welches die heimatgeschichtlichen Traditionen und die Besonderheiten der Landschaft für Bewohner und touristische Gäste erlebbar gestalten soll. Die jungen Leute fanden, dass multifunktionale Räume für Filmpräsentationen, Workshops und kleine Veranstaltungen zu den Themen des jeweiligen Museums genutzt werden könnten. Das Konzept hierzu wird von der Thüringer Landgesellschaft mbH als Planungsbüro bis Ende des Jahres erstellt, sagte Christin Zander auf Nachfrage unserer Zeitung. Gefördert wird das Projekt durch die Regionale Aktionsgruppe Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt mit LEADER-Mitteln der Europäischen Union zu 65 Prozent. Die Gesamtkosten betragen 50.039,51 Euro. Doch nach der Konzeption beginne dann erstmal die Arbeit, sagte Zander. Es sei ein Thüringer Pilotprojekt. Bei dem Treffen am 20. Februar konnten bereits die Bürger sich an Thementischen mit den Studenten austauschen. Geklärt werden müsse die innere und äußere Struktur eines solchen Museums, so Zander. Dazu zählen Personal, Öffnungszeiten, Nachwuchs und Finanzierung. Betreiber von Ferienwohnungen, Hotels und Gastronomie müssten sich für neue Ideen öffnen wollen, daran fehle es aber noch. In den nächsten Monaten soll es weitere Beteiligungsformate für die Bürger geben. Die Idee eines Lebenswelten-Verbundmuseums, so Heinz Liebermann, gehe auf die Museumsform „ECO-Museum“ zurück, die in Frankreich, Schweiz, Österreich, Südtirol, Skandinavien und USA betrieben wird. Es bedeute Ökonomie, Ökologie und Schule. Es gehe nicht nur darum, den Besuchern museale Kulturgüter zu präsentieren, sondern – in einem Netzwerk verschiedener Anbieter – die gesamte Region, die Menschen, ihr Arbeits- und Lebensumfeld in seiner historischen Entwicklung sowie die Vielfalt der Natur näherzubringen. Bereits 2005 gab es durch den Förderverein „Langer Berg“ und Kommunen der damaligen VG Großbreitenbach Anstrengungen, einen Leitplan für ein Lebenswelt-Museum zu erstellen, was aber wieder ins Stocken geriet. Zu den Bürgerwerkstätten des KOMET-Projektes im Jahr 2017 wurde die Idee wieder aufgegriffen. Im April 2019 fand eine Busfahrt zu den für das Projekt infrage kommenden Museen und Heimatstuben statt.