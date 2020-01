Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Singkreis beginnt nach Winterpause wieder in Ilmenau

Nach der Winterpause soll der Singkreis des Frauen- und Familienzentrums und des Mehrgenerationenhauses in Ilmenau fortgesetzt werden. Den Singkreis gestaltet der Langewiesener Musiker Udo Moritz, der sich mit der Thematik traditioneller Volks- und Kinderlieder befasst. Diese Liederstunde soll zum Erhalt und zur Weitergabe des in der modernen Gesellschaft immer mehr verloren gehenden Liedgutes beitragen, heißt es in einer Mitteilung aus der Alten Försterei weiter. Zugleich trage das gemeinsame Singen in gemütlicher und freudiger Atmosphäre dazu bei, die Generationen einander näher zu bringen.

Dazu werden noch musikinteressierte und musikbegeisterte Kinder und Erwachsene jeden Lebensalters gesucht, die Spaß am gemeinsamen Singen haben. Die Liederstunde soll ab Februar wieder jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 15 bis 16 Uhr in der Alten Försterei, im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus, am Wetzlarer Platz 2, in Ilmenau, stattfinden. Die nächsten Termine sind der 12. und 26. Februar.