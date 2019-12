Jetzt wollen die doch nicht die Olympischen Winterspiele 2030 in Thüringen austragen. Da bin ich Rentner und habe Zeit zum Gucken, vielleicht auch live! Die gehen wahrscheinlich wieder in die Arabischen Emirate, oder in die Karibik. Dabei wäre der Ilm-Kreis gewappnet: Eisschnelllauf und Eishockey in der Ilmenauer Eishalle, Abfahrtslauf auf dem Eisenberg in Schmiedefeld, Biathlon in Großbreitenbach, Rodeln und Skispringen meinetwegen in Oberhof, dort stünde auch eine Halle für den Langlauf bereit. Denn Kunstschnee ist dann absolut out wegen der Klimaneutralität, sonst gehen die umweltbewussten Schüler gar nicht mehr in die Schule. In Arnstadt könnten sie Matten über die Straßen legen und dort die Ski-Cross-Veranstaltungen stattfinden lassen. Winter kommt hier nur noch im Fernsehen bei der Wintersportberichterstattung vor. Die Flocken erkennt man vor lauter Werbebannern auf der Strecke gar nicht und zum Interview treten nur noch sprechende Werbesäulen auf. Aber selbst wenn es bei uns hier im Tal und auf dem Berg schneien würde, die ganzen Glühweinbuden auf Weihnachtsmärkten mit der Lizenz zum Gelddrucken tauen doch jedes Weiß sofort weg. Wer sich auf einem solchen Markt tatsächlich eine Bratwurst für drei Euro gönnt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, die Standbetreiber kommen vor Lachen nicht in den Schlaf.