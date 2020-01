Knapp 1100 Euro spendeten die Besucher des Gehrener Jugendclubs an das Kinderhospiz.

Spende aus Gehren für das Kinderhospiz

Gehren. Die Besucher des Gehrener Jugendclubs Underground haben für den Weihnachtsmarkt Plätzchen und Kuchen gebacken und zusammen mit Kaffee und Glühwein verkauft. Den Erlös von 1094,90 Euro überreichten sie am Montag an Matthias Münch vom Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz – hier mit Sozialpädagogin und Jugendclubleiterin Annika Schmidt (2. von links). Die Idee steuerte Renate Koch bei (3. von rechts) bei, die viele Jahre verantwortlich für den Underground war. Begleitet wurde die Aktion von Uta Schröder, Vorsitzende des Trägervereins „Mit uns gelingt's“ (MUG).